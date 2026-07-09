Iñigo Pérez toma el mando del Villarreal a pie de césped con una despedida en el último momento

El Villarreal CF pisa este jueves, 9 de julio del 2026, por primera vez el césped en la pretemporada 2026/2027. Después de tres días de pruebas médicas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el Submarino echará a andar bajo las órdenes de Iñigo Pérez, que asume oficialmente el mando del banquillo groguet.

El nuevo técnico inicia una etapa marcada por la ilusión de la Champions League, el suspense de un mercado de verano muy abierto y una plantilla que todavía está lejos de ser definitiva.

Primera toma de contacto

El primer entrenamiento será, sobre todo, una toma de contacto. Iñigo Pérez empezará a trabajar con alrededor de 16 futbolistas de la primera plantilla, además de canteranos y jugadores pendientes de resolver su situación.

No será todavía el Villarreal definitivo, pero sí el punto de partida de un proyecto que debe crecer con rapidez. LaLiga arrancará en unas seis semanas y el estreno en El Sardinero ante el Racing ya aparece en el horizonte.

El calendario de Primera División de la temporada 2026/27 El calendario de Primera División de la temporada 2026/27

El dato

El Villarreal empezará a entrenar este jueves con un grupo incompleto y con varios internacionales todavía pendientes de reincorporarse.

El Mundial condiciona el regreso

El contexto es poco habitual. El Mundial sigue condicionando la planificación amarilla y retrasará el regreso de hasta siete internacionales. Alex Freeman, Renato Veiga, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Nicolas Pepe y Logan Costa deberán reincorporarse más adelante, una vez cerrada su participación y completadas sus vacaciones.

Los mundialistas deben disponer de al menos 21 días de descanso, por lo que todavía no hay una fecha concreta para su regreso. Para Iñigo Pérez, el reto será empezar a implantar su idea sin tener desde el primer día a todos sus efectivos.

Vídeo: El Villarreal comienza la temporada 2026/2027 con las pruebas médicas / VILLARREAL CF

Sin fichajes, pero con cedidos de vuelta

El Villarreal todavía no ha presentado fichajes como tal en este inicio de verano. Las principales novedades llegan por la vía de los cedidos que vuelven a casa.

Entre ellos aparecen Carlos Romero, Thiago Fernández e Ilias Akhomach, futbolistas llamados a ganarse un sitio durante una pretemporada que puede resultar decisiva para su futuro. Todos ellos tendrán la oportunidad de convencer al nuevo cuerpo técnico antes de que el mercado termine de definir la plantilla.

Una pretemporada con muchos kilómetros

El Submarino hará de Miralcamp su cuartel general, pero el calendario de preparación tendrá un marcado carácter internacional. El primer test llegará el 17 de julio ante el Benfica, en Faro, en el Estadio Algarve.

Después esperan el PSV, la Como Cup —con el AlUla SC y el Como 1907 ya como rivales fijos— y el Galatasaray, en Estambul. Será una pretemporada exigente, con muchos kilómetros y rivales de nivel, pensada para poner a punto la maquinaria antes del inicio liguero.

Primer amistoso

El Villarreal jugará su primer partido de pretemporada el 17 de julio ante el Benfica, en Portugal.

Mercado abierto y varios frentes

En paralelo al trabajo sobre el césped, el mercado sigue marcando el ritmo del verano. El Villarreal debe terminar de ajustar una plantilla que ha perdido piezas relevantes como Dani Parejo, Alfonso Pedraza, Thomas Partey, Alfon González o Rafa Marín.

También hay expedientes pendientes en la portería, donde conviven Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde. La situación sigue abierta y será uno de los asuntos a resolver durante las próximas semanas.

A ello se suma la gestión de los jóvenes y canteranos que arrancarán la pretemporada con el primer equipo. Para muchos, estos primeros entrenamientos serán un escaparate importante ante Iñigo Pérez.

Foyth, la incógnita física

Otra de las grandes cuestiones es Juan Foyth. El defensa argentino continúa en proceso de recuperación tras la rotura del tendón de Aquiles sufrida el pasado 24 de enero.

Su evolución marcará los plazos. Recuperar a un futbolista de su jerarquía, experiencia y polivalencia sería una noticia de enorme valor para un Villarreal que vuelve a competir en la máxima exigencia.

Terrats, baja de última hora

La última novedad antes del primer entrenamiento está en el mercado de salidas. Ramon Terrats no estará en el arranque de Iñigo Pérez, después de cerrarse su traspaso al Getafe.

La operación se ha concretado por variables y con el Villarreal reservándose el 50% de una futura venta. Una salida que reduce todavía más el grupo inicial del nuevo técnico y confirma que el Submarino empieza la pretemporada con muchos frentes abiertos.

El Submarino echa a andar

El Villarreal arranca con preguntas, pero también con un objetivo claro: llegar al debut en El Sardinero con la estructura definida, los mundialistas de vuelta y una plantilla preparada para afrontar una temporada de máxima exigencia.

El primer paso llega este jueves. Iñigo Pérez toma el mando del Submarino.