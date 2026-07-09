La pretemporada del Villarreal B, al detalle: fechas, amistosos...

El Villarreal B ya tiene marcada en rojo la fecha de regreso al trabajo. El filial amarillo, dirigido por David Albelda, volverá de vacaciones el próximo lunes 13 de julio del 2026 para iniciar una pretemporada clave antes del arranque de la competición oficial.

Los jugadores del Mini Submarino se dividirán en grupos para pasar los pertinentes reconocimientos médicos entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

La primera sesión de entrenamiento a las órdenes de David Albelda está prevista para el jueves 16 de julio, día en el que el Villarreal B empezará oficialmente el trabajo sobre el césped.

Primer entrenamiento

El filial amarillo completará su primera sesión el jueves 16 de julio en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

SIETE PRUEBAS ANTES DE LA LIGA

El conjunto groguet afrontará una preparación de algo más de un mes antes del estreno liguero, previsto para el fin de semana del 29 y 30 de agosto ante el Rayo Majadahonda, en la primera jornada del grupo 2 de Primera Federación.

Antes de ese debut oficial, el Villarreal B disputará siete partidos amistosos para llegar con ritmo competitivo al inicio del campeonato. El calendario incluye duelos ante filiales, rivales de Primera Federación y un atractivo compromiso internacional frente al Chelsea sub-21.

EL PRIMER ENSAYO, ANTE EL VALENCIA MESTALLA

El primer amistoso del verano será el sábado 25 de julio, a las 10.00 horas, frente al Valencia Mestalla. El encuentro se disputará en el campo 9 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Seis días después, el viernes 31 de julio, el Villarreal B se medirá al Chelsea sub-21, a las 11.00 horas, en el campo de fútbol de Oliva Nova (Valencia), en una cita de perfil internacional dentro de la preparación estival.

Duelo internacional

El Mini Submarino se enfrentará al Chelsea sub-21 el 31 de julio en Oliva Nova.

AGOSTO, MES DE RODAJE

El mes de agosto arrancará con dos salidas exigentes. El equipo de David Albelda visitará al Eldense el martes 4 de agosto, a las 19.00 horas, en el Estadio Pepico Amat.

Tres días más tarde, el viernes 7 de agosto, el filial groguet se enfrentará al Intercity, a las 10.00 horas, en el Estadio Guillermo Amor.

DOS PARTIDOS EN EL MINI ESTADI

El tramo final de la pretemporada devolverá al Villarreal B a casa. El filial recibirá al Zaragoza el sábado 15 de agosto, a las 19.00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

El segundo encuentro como local será el miércoles 19 de agosto, a las 20.00 horas, ante el Club Gimnàstic de Tarragona, también en el Mini Estadi.

ÚLTIMA PARADA EN TERUEL

El cierre de la preparación llegará el sábado 22 de agosto ante el CD Teruel, a las 20.30 horas, en el Estadio Pinilla.

Será la última prueba antes de que el Villarreal B ponga el foco definitivo en el inicio de liga.

Estreno oficial

El Villarreal B empezará la competición el fin de semana del 30 de agosto ante el Rayo Majadahonda.

CALENDARIO DE AMISTOSOS DEL VILLARREAL B

25 de julio | 10.00 horas

Villarreal B - Valencia Mestalla

Campo 9 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

31 de julio | 11.00 horas

Villarreal B - Chelsea U-21

Campo de fútbol de Oliva Nova

4 de agosto | 19.00 horas

Eldense - Villarreal B

Estadio Pepico Amat

7 de agosto | 10.00 horas

Intercity - Villarreal B

Estadio Guillermo Amor

15 de agosto | 19.00 horas

Villarreal B - Zaragoza

Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

19 de agosto | 20.00 horas

Villarreal B - Gimnàstic de Tarragona

Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

22 de agosto | 20.30 horas

CD Teruel - Villarreal B

Estadio Pinilla