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El director de fútbol del Villarreal, premiado en Almassora

Galardón de la sociedad de Almassora a Miguel Ángel Tena, en reconocimiento a su trayectoria profesional

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Manolo Nebot

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Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Vila-real

El director de fútbol profesional del Villarreal CF, Miguel Ángel Tena García, ha sido galardonado con el premio Almassorí de l’Any. Un reconocimiento creado en el año 2006 por la editorial PARLEM con la intención de reconocer la trayectoria profesional de una persona o entidad de Almassora.

El jurado está compuesto por cinco personas, de diferentes ámbitos sociales, profesionales y edades. Médicos, pintores, profesores, la Banda Municipal de Música, Cáritas, indumentaristas, cantantes profesionales… Todos ellos han sido, entre otros, los galardonados con este premio, que es el más importante que puede recibir anualmente una persona o entidad de la población de la Plana.

Entrevista a Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF

Entrevista a Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF

Manolo Nebot

¿Cuándo y dónde?

En este 20º aniversario, el galardonado es el director de fútbol profesional del Villarreal CF, Miguel Ángel Tena García, quien recogerá el premio en la gala que se llevará a cabo el 26 de septiembre del 2026 en Victoria Eventos (Almassora).

El galardón será entregado por la ilustrísima alcaldesa María Tormo y el director de la Editorial PARLEM Javier Navarro.

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