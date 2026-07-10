El director de fútbol del Villarreal, premiado en Almassora
Galardón de la sociedad de Almassora a Miguel Ángel Tena, en reconocimiento a su trayectoria profesional
El director de fútbol profesional del Villarreal CF, Miguel Ángel Tena García, ha sido galardonado con el premio Almassorí de l’Any. Un reconocimiento creado en el año 2006 por la editorial PARLEM con la intención de reconocer la trayectoria profesional de una persona o entidad de Almassora.
El jurado está compuesto por cinco personas, de diferentes ámbitos sociales, profesionales y edades. Médicos, pintores, profesores, la Banda Municipal de Música, Cáritas, indumentaristas, cantantes profesionales… Todos ellos han sido, entre otros, los galardonados con este premio, que es el más importante que puede recibir anualmente una persona o entidad de la población de la Plana.
¿Cuándo y dónde?
En este 20º aniversario, el galardonado es el director de fútbol profesional del Villarreal CF, Miguel Ángel Tena García, quien recogerá el premio en la gala que se llevará a cabo el 26 de septiembre del 2026 en Victoria Eventos (Almassora).
El galardón será entregado por la ilustrísima alcaldesa María Tormo y el director de la Editorial PARLEM Javier Navarro.
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