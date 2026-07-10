Iñigo Pérez y su guardia pretoriana de 24 integrantes: quien es quien en el nuevo cuerpo técnico del Villarreal
El entrenador navarro cuenta con un amplio grupo de colaboradores en su aterrizaje en el Submarino
En el fútbol de élite, un cuerpo técnico sólido es tan determinante como la propia plantilla, especialmente para un equipo que afronta una temporada de máxima exigencia como el Villarreal, con el regreso a la Liga de Campeones. La acumulación de partidos, los continuos desplazamientos y la necesidad de competir al máximo nivel en varias competiciones obligan a repartir responsabilidades entre especialistas capaces de optimizar cada detalle.
Más allá del entrenador principal, preparadores físicos, analistas, asistentes, entrenadores de porteros, responsables de metodología, readaptadores y especialistas en rendimiento desempeñan un papel clave para planificar entrenamientos, prevenir lesiones, analizar rivales y gestionar la carga física y mental de los futbolistas. En un calendario cada vez más saturado, disponer de un equipo de trabajo amplio y coordinado permite mantener un alto nivel competitivo durante toda la temporada.
Además, un cuerpo técnico cohesionado facilita la adaptación de nuevos jugadores, acelera la transmisión de la idea de juego y mejora la toma de decisiones. En una competición como la Champions, donde los pequeños detalles suelen decidir eliminatorias, la calidad del trabajo invisible que realiza el cuerpo técnico puede marcar la diferencia entre competir o quedarse atrás.
Los 25 de azul
El cuerpo técnico del primer equipo de la temporada 2026/2027 estará compuesto por los siguientes profesionales:
- Entrenador. Iñigo Pérez
- Segundo entrenador. Adrián López
- Preparador físico. Javier Mallo
- Asistente preparador físico. Fernando Martínez
- Asistentes técnicos. Óscar Díaz y Diego Bermúdez
- Analistas. Pepe Alcaide y Pier Luis
- Entrenador de porteros / Coordinador de metodología de porteros de la cantera. Xavier Valero
- Asistente entrenador de porteros. Joel Garzón
- Delegado. Xisco Nadal
- Director de los servicios médicos. Héctor Usó
- Doctor. Enrique Soriano
- Enfermero. Sergio Broceño
- Fisioterapeutas. Josep Rochera, Axel Tirado, Nacho Fornás, Ferran Romero y Diego Manero
- Readaptadores. José Luis Villarroya, Adrián Beltrán y Adrián Sabater
- Masajista. Juan Hernández
- Utilleros. Adrián Ortells y Jorge Garrido
Además de Iñigo Pérez, esta nueva temporada se incorporan al cuerpo técnico del primer equipo Adrián López (segundo entrenador), Javi Mallo (preparador físico), Óscar Díaz (asistente técnico), Diego Bermúdez (asistente técnico), Xavi Valero (entrenador de porteros) y Adrián Sabater (readaptador), que se incorpora desde la estructura de fútbol base del club.
Xavi Valero, también coordinador de la metodología de guardametas
Xavi Valero no solo ejercerá como entrenador de porteros del primer equipo, sino que también asumirá el cargo de coordinador de la metodología de guardametas de la entidad.
El castellonense cuenta con una dilatada y exitosa trayectoria en clubes de primer nivel en Europa.
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