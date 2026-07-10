El nuevo entrenador de porteros del Villarreal: dilatada trayectoria bajo los palos, íntimo de Rafa Benítez y ha trabajado en el Real Madrid, Inter o Liverpool
El castellonense Xavi Valero recala en el Submarino después de una brillante trayectoria en la élite
Iñigo Pérez no llega solo al Villarreal CF. El nuevo entrenador amarillo aterriza en Miralcamp acompañado por un cuerpo técnico de mucho prestigio, una estructura pensada para dar solidez al arranque de una etapa ilusionante y exigente.
- Así, como segundo tendrá a Adrián López, exfutbolista del Villarreal y conocedor del club, que aportará experiencia, lectura del juego y cercanía con el vestuario.
- También se suma Javi Mallo como preparador físico, un profesional de enorme recorrido que fue triple ganador de la Champions League con el Real Madrid.
- En la preparación de porteros destaca el regreso de Xavi Valero, castellonense y técnico de larga trayectoria internacional, con pasado en clubs de primer nivel y una reputación consolidada en el trabajo específico bajo palos.
Con este equipo de trabajo, Iñigo Pérez busca implantar su método con garantías y acelerar la adaptación de una plantilla que afronta una temporada marcada por el reto de la Champions y por la construcción de un nuevo Villarreal.
¿Quién es Xavi Valero?
Vicente Javier "Xavi" Valero Verchili (nacido el 28 de febrero de 1973) es un entrenador de fútbol y ex portero profesional español. Es ampliamente respetado en el mundo del fútbol por su vasta trayectoria como entrenador de porteros en algunos de los clubes más importantes de Europa.
Carrera como técnico
Valero es reconocido principalmente por su estrecha relación profesional con el técnico Rafael Benítez, habiendo formado parte de su cuerpo técnico en numerosos equipos de élite. Recientemente, se desempeñó como jefe de entrenadores de porteros del primer equipo del Liverpool.
- Situación actual: A fecha de junio de 2026, Valero dejaba su cargo en el Liverpool. Informó al club inglés de su deseo de regresar a España y su salida se produjo de manera amistosa.
- Trayectoria destacada: Su carrera incluye pasos por varios clubes de alto perfil:
- Liverpool: Dos etapas distintas (2007–2010 y 2025–2026).
- West Ham United: 2018–2025 (siete años en el club).
- Real Madrid, Napoli, Chelsea e Inter de Milán: Formó parte del equipo técnico de Rafael Benítez durante la década de 2010.
- Hebei China Fortune: 2016–2018.
Carrera en activo
Antes de dedicarse a la dirección técnica, Valero fue guardameta profesional en España y tuvo un breve paso por el Reino Unido.
1995–1996
Castellón
1996–1997
Mallorca B
1997–2000
Mallorca
2000–2002
Logroñés
2002–2003
Castellón
2003–2004
Real Murcia
2004–2005
Córdoba
2005
Real Murcia
2005–2006
Wrexham
2006–2007
Recreativo de Huelva / Gramenet
Formación y metodología
Valero destaca por su enfoque académico y analítico en la preparación de los porteros. Posee el Máster de Entrenador de Porteros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y un Máster en Psicología del Deporte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Su metodología es conocida por ser extremadamente detallada, incluyendo la labor de proporcionar a los jugadores de campo información clave sobre cómo reaccionan los porteros rivales en situaciones de uno contra uno, un aspecto que fue especialmente valorado por figuras como Fernando Torres durante su etapa en Inglaterra.
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