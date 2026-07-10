El nuevo entrenador de porteros del Villarreal: dilatada trayectoria bajo los palos, íntimo de Rafa Benítez y ha trabajado en el Real Madrid, Inter o Liverpool

Iñigo Pérez no llega solo al Villarreal CF. El nuevo entrenador amarillo aterriza en Miralcamp acompañado por un cuerpo técnico de mucho prestigio, una estructura pensada para dar solidez al arranque de una etapa ilusionante y exigente.

Manolo Nebot

Así, como segundo tendrá a Adrián López, exfutbolista del Villarreal y conocedor del club, que aportará experiencia, lectura del juego y cercanía con el vestuario.

También se suma Javi Mallo como preparador físico, un profesional de enorme recorrido que fue triple ganador de la Champions League con el Real Madrid .

. En la preparación de porteros destaca el regreso de Xavi Valero, castellonense y técnico de larga trayectoria internacional, con pasado en clubs de primer nivel y una reputación consolidada en el trabajo específico bajo palos.

Con este equipo de trabajo, Iñigo Pérez busca implantar su método con garantías y acelerar la adaptación de una plantilla que afronta una temporada marcada por el reto de la Champions y por la construcción de un nuevo Villarreal.

Xavi Valero, en segundo plano, detrás de Iñigo Pérez en el primer día de la pretemporada. / VILLARREAL CF

¿Quién es Xavi Valero?

Vicente Javier "Xavi" Valero Verchili (nacido el 28 de febrero de 1973) es un entrenador de fútbol y ex portero profesional español. Es ampliamente respetado en el mundo del fútbol por su vasta trayectoria como entrenador de porteros en algunos de los clubes más importantes de Europa.

Carrera como técnico

Valero es reconocido principalmente por su estrecha relación profesional con el técnico Rafael Benítez, habiendo formado parte de su cuerpo técnico en numerosos equipos de élite. Recientemente, se desempeñó como jefe de entrenadores de porteros del primer equipo del Liverpool.

Situación actual: A fecha de junio de 2026, Valero dejaba su cargo en el Liverpool. Informó al club inglés de su deseo de regresar a España y su salida se produjo de manera amistosa.

A fecha de junio de 2026, Valero dejaba su cargo en el Liverpool. Informó al club inglés de su deseo de regresar a España y su salida se produjo de manera amistosa. Trayectoria destacada: Su carrera incluye pasos por varios clubes de alto perfil:

Su carrera incluye pasos por varios clubes de alto perfil: Liverpool: Dos etapas distintas (2007–2010 y 2025–2026).

Dos etapas distintas (2007–2010 y 2025–2026). West Ham United: 2018–2025 (siete años en el club).

2018–2025 (siete años en el club). Real Madrid, Napoli, Chelsea e Inter de Milán: Formó parte del equipo técnico de Rafael Benítez durante la década de 2010.

Formó parte del equipo técnico de Rafael Benítez durante la década de 2010. Hebei China Fortune: 2016–2018.

VILA-REAL. ENTRENAMIENTO VILLARREAL CF / Manolo Nebot

Carrera en activo

Antes de dedicarse a la dirección técnica, Valero fue guardameta profesional en España y tuvo un breve paso por el Reino Unido.

1995–1996

Castellón

1996–1997

Mallorca B

1997–2000

Mallorca

2000–2002

Logroñés

2002–2003

Castellón

2003–2004

Real Murcia

2004–2005

Córdoba

2005

Real Murcia

2005–2006

Wrexham

2006–2007

Recreativo de Huelva / Gramenet

Formación y metodología

Valero destaca por su enfoque académico y analítico en la preparación de los porteros. Posee el Máster de Entrenador de Porteros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y un Máster en Psicología del Deporte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Su metodología es conocida por ser extremadamente detallada, incluyendo la labor de proporcionar a los jugadores de campo información clave sobre cómo reaccionan los porteros rivales en situaciones de uno contra uno, un aspecto que fue especialmente valorado por figuras como Fernando Torres durante su etapa en Inglaterra.

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