El Villarreal de Iñigo Pérez ya tiene plan completo: todos sus amistosos de pretemporada se verán por televisión

El Villarreal CF de Iñigo Pérez ya está en marcha. Después de las pruebas médicas realizadas durante los primeros días de la semana, el Submarino ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para iniciar una pretemporada marcada por una idea clara: preparar el regreso a la competición con un calendario exigente, ante rivales de nivel y con todos los partidos disponibles para la afición por televisión.

El estreno del técnico navarro al frente del equipo amarillo abre una nueva etapa en el Villarreal, que afronta el verano con la ilusión de volver a competir en la Champions League y con una plantilla todavía pendiente de ajustes. La pretemporada será, por tanto, el primer banco de pruebas para empezar a ver el sello de Iñigo Pérez.

Manolo Nebot

La gran noticia para la afición

La principal lectura para los seguidores groguets es clara: todos los partidos de la pretemporada del Villarreal se verán en directo por televisión. El club irá confirmando a través de sus medios oficiales los canales concretos de retransmisión de cada encuentro, pero la afición tendrá la posibilidad de seguir toda la preparación veraniega del Submarino.

Esto permitirá ver desde el primer amistoso la evolución del nuevo Villarreal, la adaptación de los jugadores al método de Iñigo Pérez y el papel de los futbolistas que regresan de cesión o que tratan de ganarse un sitio en la plantilla.

Último amistoso confirmado

El Villarreal ha cerrado su calendario con un derbi ante el Levante UD. El partido se disputará el miércoles 5 de agosto del 2026, a las 10.00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

El acceso será exclusivo para abonados del Villarreal CF, aunque el club anunciará en los próximos días los detalles concretos de entrada.

Además, se entregará un número de localidades al Levante UD para que también pueda contar con representación granota en el encuentro.

Seis citas de preparación

Con el amistoso ante el Levante, el Villarreal deja cerrada una pretemporada con seis compromisos de preparación ante rivales de entidad nacional e internacional.

El primer ensayo llegará el viernes 17 de julio frente al Benfica, en el Estadio Algarve de Faro, a las 20.45 horas. Después, el Submarino visitará al PSV Eindhoven el sábado 25 de julio, a las 18.00 horas, en el Philips Stadion.

La preparación continuará con la Como Cup, donde el Villarreal se medirá el miércoles 29 de julio al AlUla SC y al Como 1907, en dos partidos de formato reducido de 45 minutos. Posteriormente, disputará un nuevo encuentro del torneo, con rival aún por confirmar, el 31 de julio o el 1 de agosto.

La recta final llegará con el Villarreal-Levante del 5 de agosto en Miralcamp y con la visita al Galatasaray, el sábado 8 de agosto, a las 20.00 horas, en el RAMS Park de Estambul.

Entrenamiento del Villarreal en la temporada 2026/2027. / Manolo Nebot

Una pretemporada para medir el nuevo proyecto

El calendario permitirá al Villarreal acumular minutos ante equipos de estilos muy distintos y empezar a calibrar el nuevo proyecto. La afición tendrá especial interés en comprobar cómo evoluciona el equipo con Iñigo Pérez, qué papel asumen los futbolistas jóvenes y qué peso tienen los jugadores que regresan tras sus cesiones.

El calendario de Primera División de la temporada 2026/27 El calendario de Primera División de la temporada 2026/27

El Submarino ya trabaja. Y, esta vez, la afición podrá seguirlo todo por televisión desde el primer amistoso hasta el último examen antes de la competición oficial.

El calendario entero

Julio

Viernes 17 a las 20.30 horas: Benfica-Villarreal (Estadio Algarve, en Faro, Portugal)

Benfica-Villarreal (Estadio Algarve, en Faro, Portugal) Sábado 25 a las 18.00 horas: PSV Eindhoven-Villarreal (Phillips Stadion de Eindhoven)

PSV Eindhoven-Villarreal (Phillips Stadion de Eindhoven) Miércoles 29 a las 19.00 horas (45’): AIUla SC-Villarreal (Giuseppe Sinigaglia, en Como)

(45’): AIUla SC-Villarreal (Giuseppe Sinigaglia, en Como) Miércoles 29 22.00 horas (45’): Como 1907-Villarreal (Giuseppe Sinigaglia, en Como)

(45’): Como 1907-Villarreal (Giuseppe Sinigaglia, en Como) Viernes 31 o Sábado 1: Partido con fecha, horario y rival aún por confirmar, tras la disputa de las dos primeras jornadas de la Como Cup (partido de 90’) (Giuseppe Sinigaglia, en Como)

Agosto