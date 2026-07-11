Villarreal CF | Un canterano 'groguet' abandona Miralcamp después de nueve años para jugar en Segunda División
El Submarino ha anunciado esta mañana el traspaso de Víctor Moreno al Tenerife
El Villarreal CF se ha despedido esta mañana de un nuevo futbolista. La entidad amarilla ha oficializado el traspaso del canterano Víctor Moreno al CD Tenerife, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo.
El extremo 'groguet' abandona Miralcamp tras nueve temporadas vinculado al club y defendiendo la elástica amarilla desde su llegada, procedente de la cantera del Granada. Víctor Moreno comenzó a destacar desde muy joven y llegó a debutar en Segunda División con el Villarreal B. Además, durante la temporada 2023/24 fue el único futbolista en edad juvenil que contó con ficha del filial durante su etapa en la categoría de plata.
Durante las dos últimas campañas tuvo un papel destacado en Primera Federación, donde fue uno de los capitanes del equipo. En el último mercado de invierno decidió probar suerte de nuevo en Segunda División y se incorporó, en calidad de cedido, a la Cultural Leonesa donde anotó dos goles en los 16 encuentros que disputó.
Una vez finalizada la cesión, el extremo de 21 años no entraba en los planes de Iñigo Pérez para el primer equipo ni contemplaba regresar a Primera Federación con el filial. Por este motivo, Víctor Moreno abandona la que ha sido su casa desde 2015 en busca de una nueva oportunidad para brillar en la categoría de plata del fútbol español.
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