El Villarreal esquiva los aplazamientos y debutará en liga el fin de semana del 15 de agosto

El Villarreal CF podrá comenzar LaLiga 2026-27 con normalidad. Pese a que la primera jornada estará marcada por el aplazamiento de hasta cinco partidos como consecuencia del Mundial, el encuentro del conjunto amarillo ante el Racing de Santander no sufrirá ninguna modificación y se disputará durante el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto.

El equipo dirigido por Iñigo Pérez queda así al margen de un inicio de competición anómalo, en el que la mitad de los encuentros previstos podrían tener que trasladarse a otra fecha. El Villarreal visitará El Sardinero en su estreno liguero y podrá mantener intacta su planificación de pretemporada, sin la incertidumbre que afecta a otros clubes de Primera División.

Los aplazamientos responden al acuerdo alcanzado previamente entre LaLiga y los equipos para garantizar que los futbolistas que lleguen a las semifinales del Mundial dispongan de un mínimo de tres semanas de vacaciones y otras tres semanas de preparación antes de reincorporarse a la competición oficial.

La primera jornada de LaLiga 2026/27, que sufrirá distintos aplazamientos / LaLiga

Todo ello debido a que los clubes aprobaron por unanimidad comenzar la temporada a mediados de agosto y retrasar únicamente los compromisos de los equipos afectados, en lugar de desplazar una semana toda la primera jornada. Una postura diferente a la defendida por la Asociación de Futbolistas Españoles, que apostaba por retrasar de manera íntegra el inicio del campeonato.

Hasta cinco encuentros se suspenderán

Con España y Francia ya clasificadas para las semifinales del Mundial, cuatro partidos tienen prácticamente confirmado su aplazamiento: el Barcelona-Athletic, el Real Madrid-Real Sociedad, el Atlético-Málaga y el Celta-Osasuna. A ellos se sumará un quinto encuentro en función del resultado del partido entre Argentina y Suiza. Si se clasifica la selección argentina, se aplazará el Valencia-Betis por la presencia del exjugador del Villarreal, Giovani Lo Celso, en el combinado albiceleste. Si avanza Suiza, el compromiso que deberá retrasarse será el Sevilla-Rayo Vallecano, debido a la participación de Djibril Sow y Rubén Vargas.

Los encuentros aplazados se recuperarían, en principio, entre la segunda y la tercera jornada, aprovechando una fecha entre semana durante el mes de agosto. La competición arrancará, por tanto, en dos fases. Esta circunstancia no afectará al Villarreal y el Submarino de Iñigo Pérez sabe que podrá debutar en partido oficial en la fecha inicialmente establecida, visitar al Racing de Santander durante el fin de semana del 15 de agosto y comenzar el campeonato sin cambios en su hoja de ruta.