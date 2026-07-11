El Villarreal recluta experiencia Champions para el cuerpo técnico de Iñigo Pérez

El Villarreal CF no solo ha confeccionado una plantilla para competir en la Liga de Campeones. El club amarillo también ha incorporado a su nuevo cuerpo técnico a varios profesionales que conocen desde dentro las exigencias de la máxima competición europea. Javi Mallo, Xavi Valero y Adrián López aportarán a Iñigo Pérez una valiosa experiencia continental en una temporada marcada por el regreso del Submarino a la Champions.

Los tres forman parte del renovado equipo de trabajo del entrenador navarro. Javi Mallo será el preparador físico; Xavi Valero, el entrenador de porteros; y Adrián López ejercerá como segundo entrenador. Diferentes responsabilidades, pero un vínculo común: los tres han vivido grandes noches de la Champions y saben qué exige competir contra los mejores equipos de Europa.

Manolo Nebot

Javi Mallo y el recuerdo de las tres Champions del Real Madrid

El nombre con una relación más directa con el éxito en la competición es el de Javi Mallo. El nuevo preparador físico del Villarreal trabajó durante más de ocho temporadas en el Real Madrid y formó parte de la estructura del conjunto blanco durante las tres Champions consecutivas conquistadas bajo la dirección de Zinedine Zidane, en 2016, 2017 y 2018.

El preparador madrileño llega a Vila-real después de trabajar junto a Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano. Su especialidad es el control de las cargas, la prevención de lesiones y la adaptación de la preparación física al modelo de juego, aspectos especialmente importantes en un calendario que obligará al Villarreal a combinar LaLiga, la Copa del Rey y la Champions.

Mallo es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, diplomado en Fisioterapia y autor de varias publicaciones relacionadas con el entrenamiento. Su metodología se apoya en el análisis de datos obtenidos mediante GPS, acelerómetros y otros indicadores de rendimiento, con los que puede controlar centenares de variables de cada futbolista.

En una competición en la que los partidos se suceden con poco margen para la recuperación, su experiencia puede resultar decisiva. Gestionar los minutos, evitar sobrecargas y conseguir que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a las grandes noches europeas que se esperan serán una de sus principales misiones.

Xavi Valero, una carrera entre gigantes europeos

La segunda incorporación con una amplia trayectoria internacional es Xavi Valero, que asumirá el trabajo específico con los porteros del primer equipo y también coordinará la metodología de guardametas de la cantera.

El técnico castellonense ha trabajado en algunos de los clubes más importantes de Europa. Su carrera como entrenador de porteros comenzó en el Liverpool de Rafa Benítez y posteriormente continuó junto al técnico madrileño en el Inter de Milán, Chelsea, Nápoles y Real Madrid. También pasó siete temporadas en el West Ham y regresó al Liverpool en 2025.

Durante esa extensa trayectoria, Valero ha participado en varias ediciones de la Champions League y ha trabajado con porteros acostumbrados a competir al máximo nivel. Su experiencia no se limita al entrenamiento técnico bajo los palos. También conoce la presión, la preparación psicológica y la gestión de los pequeños detalles que rodean a los grandes encuentros continentales.

El Villarreal incorpora así a un especialista con conocimiento de vestuarios de máxima exigencia, capaz de trasladar esa experiencia tanto a los guardametas del primer equipo como a los jóvenes de la estructura amarilla.

Adrián López regresa a una Champions que conoce como jugador

Adrián López afrontará su primera experiencia en la Champions desde un banquillo, pero conoce perfectamente la competición después de haber disputado 19 partidos como futbolista.

El nuevo segundo entrenador del Villarreal jugó nueve encuentros de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid durante la temporada 2013/2014 y otros 10 con el Oporto entre las campañas 2014/2015, 2016/2017 y 2018/2019. Además, disputó 32 encuentros de la Europa League y levantó este último torneo con el Atlético en 2012.

Su vínculo con el Submarino tampoco es nuevo. Adrián jugó cedido en el Submarino y participó en la Europa League con la camiseta amarilla. Ahora regresa a Vila-real como principal ayudante de Iñigo Pérez y como una figura cercana a los futbolistas.

Su pasado como delantero internacional y su conocimiento de las competiciones europeas pueden ser especialmente útiles a la hora de preparar los partidos, interpretar los diferentes momentos de una eliminatoria y transmitir tranquilidad al vestuario.

VILA-REAL. ENTRENAMIENTO VILLARREAL CF / Manolo Nebot

Experiencia para acompañar a Iñigo Pérez

Iñigo Pérez vivirá su primera campaña en la Champions League como primer entrenador, pero no llegará solo al desafío. A su alrededor tendrá un equipo de trabajo amplio, con especialistas en preparación física, análisis, recuperación y servicios médicos.

Dentro de ese entramado, Mallo, Valero y Adrián López representan la experiencia europea del nuevo Villarreal. Uno ha participado en tres Champions consecutivas ganadas por el Real Madrid; otro ha trabajado en algunos de los grandes banquillos del continente; y el tercero ha disputado casi una veintena de partidos del torneo sobre el césped.

La Champions se decide muchas veces por detalles que no aparecen en las estadísticas: una recuperación bien planificada, una correcta lectura del rival, la preparación de un portero para una tanda de penaltis o la capacidad para gestionar la presión. El Villarreal ha buscado rodear a Iñigo Pérez de profesionales que ya conocen ese escenario.

El Submarino vuelve a la máxima competición continental con una plantilla ambiciosa, pero también con un cuerpo técnico preparado para las noches más exigentes de Europa.