Hugo López se convierte en el segundo futbolista español del Villarreal en anotar en una final de un Europeo sub-19: ¿Sabrías quién es el primero?

La selección española sub-19 conquistó este sábado su décimo Campeonato de Europa tras imponerse por 2-0 a Alemania en la gran final. En la convocatoria de Paco Gallardo figuraban tres futbolistas del Villarreal CF: Pau Polo, José Gaitán y Hugo López. Precisamente este último fue uno de los grandes protagonistas del torneo al consolidarse como titular y abrir el marcador en la final al aprovechar un rechace dentro del área, después de haber estrellado el balón en el larguero apenas unos minutos antes.

Con ese tanto, Hugo López se convirtió en el segundo futbolista del Villarreal que marca con la selección española en una final de un Europeo sub-19. Para encontrar el precedente hay que remontarse a más de una década atrás, concretamente a la edición de 2015, en la que España también levantó el título continental.

Un talento que nunca terminó de explotar

Aquel combinado dirigido por Luis de la Fuente, hoy seleccionador absoluto, contaba entre sus filas con uno de los mayores talentos que habían emergido de la cantera del Villarreal: Nahuel Leiva. Con solo 18 años ya había debutado con el primer equipo amarillo. Lo hizo el 13 de enero de 2014 en El Madrigal frente a la Real Sociedad, cuando apenas tenía 16 años, confirmando unas condiciones que llevaron a la Federación Española a trabajar para conseguir su nacionalización. Natural de Rosario, el atacante acabó decantándose por representar a España.

Nahuel Leiva, durante un partido en el Benito Villamarín con el Villarreal en 2016 / PACO PUENTES

En aquel Europeo sub-19, Nahuel no fue titular en ninguno de los encuentros, pero sí se convirtió en uno de los revulsivos más determinantes del equipo. Su descaro y capacidad para desequilibrar le permitieron firmar dos goles durante el campeonato. El más importante llegó en la final frente a Rusia, cuando anotó el definitivo 2-0 para certificar el triunfo español y convertirse en el primer futbolista del Villarreal que marcaba en una final de un Campeonato de Europa sub-19.

Su irrupción hacía presagiar una trayectoria brillante. Nahuel Leiva fue considerado durante años uno de los mayores talentos que habían pasado por Miralcamp, pero nunca consiguió consolidarse en la élite. La irregularidad en su rendimiento y la falta de continuidad frenaron una progresión que apuntaba muy alto y le obligaron a buscar nuevas oportunidades lejos de Vila-real, aunque en ninguno de sus destinos ha logrado mostrar de forma sostenida el potencial que se le atribuía.

Nahuel Leiva, jugador argentino con pasaporte español, en su presentación con el Maccabi Haifa. / MACCABI HAIFA

A sus 29 años, el extremo pertenece al Maccabi Haifa, con el que mantendrá un contrato hasta el próximo 30 de junio. Durante la pasada temporada salió cedido en el mercado invernal al Jagiellonia polaco, donde disputó doce encuentros y repartió una asistencia, en un nuevo intento por relanzar una carrera que nunca terminó de despegar como muchos pronosticaban.