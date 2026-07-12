Villarreal CF | Iñigo Pérez abre la puerta del primer equipo a once canteranos: Estos son los perfiles de cada uno

La primera semana de Íñigo Pérez en Miralcamp han estado marcados por las numerosas ausencias provocadas por la elevada presencia de mundialistas en la plantilla del Villarreal CF. Con solo 16 futbolistas del primer equipo disponibles, el técnico ha tenido que recurrir a varios jugadores de la cantera para completar los entrenamientos. Entre los once canteranos que han iniciado la pretemporada en dinámica del primer equipo se distinguen diferentes perfiles.

Álex Forés, en busca de una salida

El delantero groguet regresó el pasado mes de junio a Vila-real tras finalizar su cesión en el Real Oviedo. Con apenas un año de contrato por delante, todo apunta a que tanto Álex Forés como el club estarán abiertos a escuchar ofertas que puedan propiciar su salida.

Oportunidad para convencer

Otros jugadores tratarán de aprovechar estas primeras semanas de trabajo y los encuentros amistosos para demostrar que están preparados para formar parte de la primera plantilla. Es el caso de Dani Requena, cedido la pasada temporada al Córdoba, donde completó una gran campaña, y de Pau Cabanes, quien entraba en los planes de Marcelino antes de sufrir una rotura del ligamento cruzado en su pierna derecha que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta el tramo final del curso.

Dani Requena, durante su estancia en el Córdoba / Diario de Córdoba

Ambos futbolistas ya han debutado en Primera División con el Villarreal y podrían encontrar en la llegada de Íñigo Pérez una oportunidad para dar un paso adelante y hacerse un hueco en el sistema del preparador navarro.

Primera experiencia con el primer equipo

Varios jugadores han sorprendido durante la primera semana de trabajo. La gran recta final de temporada de Nizar con el Villarreal B le permitió, primero, ampliar su vinculación con el club hasta 2027 y, ahora, incorporarse a la dinámica del primer equipo.

El castellonense, de 21 años, comparte esta primera experiencia con Cheikh Thiam y Moussa Diallo, dos jugadores senegaleses llegados desde academias de su país, y con Lautaro Spatz, un perfil diferente que aterrizó el pasado verano en la entidad, con 23 años, para reforzar al filial.

Tres promesas y un premio

Los últimos cuatro futbolistas que han participado en estos primeros días de trabajo son conocidos por la afición grogueta. Carlos Maciá, Alassane Diatta y Daniel Budesca ya tuvieron la oportunidad de debutar con el primer equipo. Maciá fue quien disfrutó de un mayor protagonismo, al disputar cinco encuentros de Liga y uno de Copa del Rey, mientras que los otros dos se estrenaron en la última jornada de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen.

Alassane Diatta, Jean Ives y Cheikh Thiam celebran el gol marcador por el primero de ellos. / Gabri Utiel

Por último, Rubén Gómez, guardameta del filial, también se ha puesto a las órdenes de Íñigo Pérez. Aunque todavía no ha debutado en partido oficial, el portero ya tuvo la oportunidad de participar con el primer equipo durante la pasada pretemporada.