Villarreal CF | Senegal destituye a su seleccionador y Pape Gueye podría volver con su selección

Pape Gueye podría volver a las convocatorias de Senegal después de que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunciara este domingo el inicio del procedimiento para destituir al seleccionador nacional, Pape Thiaw, tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

«Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la FSF, celebrada este sábado 11 de julio de 2026, se decidió iniciar el procedimiento para la destitución del seleccionador nacional, el señor Pape Thiaw, y de todo su cuerpo técnico», señaló el organismo en un comunicado.

«Esta decisión se produce tras la eliminación de la selección senegalesa en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026», explicó la Federación. La FSF añadió que, después de realizar «una exhaustiva evaluación de los resultados deportivos y de las perspectivas del equipo», el Comité Ejecutivo consideró necesario iniciar este proceso «en aras del buen desarrollo del fútbol senegalés».

La decisión llega después de una dolorosa eliminación ante Bélgica. Senegal ganaba por 2-0 a falta de cuatro minutos para el final, pero terminó derrumbándose y concedió un empate que, ya en la prórroga, se convirtió en derrota después de que el combinado belga transformara un penalti en el minuto 119.

Pape Gueye, en el Mundial con Senegal, ya eliminada. / AGENCIAS

Pape Gueye fue sustituido en el minuto 66 y mostró abiertamente su frustración al abandonar el terreno de juego. Sus gestos evidenciaron su desacuerdo con la decisión del técnico. Además, en la zona mixta aseguró que el cambio no había respondido a ningún problema físico: «Estaba bien físicamente. Después, es el entrenador quien toma sus decisiones… y las respetamos», afirmó.

Horas más tarde, el centrocampista utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que no volvería a la selección mientras continuara en el cargo el mismo cuerpo técnico, dejando todavía más claro su malestar con el seleccionador. «Volveré para decir unas palabras sobre la eliminación, pero hoy anuncio que, mientras este cuerpo técnico siga en el cargo, me tomo un descanso de la selección nacional», publicó.

Vía libre para la vuelta de una de las estrellas

La decisión adoptada por la Federación Senegalesa de Fútbol abre ahora la puerta al regreso de Pape Gueye. Una vez se complete la salida de Pape Thiaw y de sus colaboradores, el futbolista podría volver a enfundarse la camiseta de su país, lo que permitiría a Senegal recuperar a una de sus grandes figuras de las últimas competiciones.

El centrocampista del Villarreal fue decisivo en la final de la Copa de África ante Marruecos. Senegal se proclamó campeón gracias a un gol suyo en la prórroga, aunque el desenlace del torneo quedó posteriormente envuelto en una batalla en los despachos impulsada por la federación marroquí.