El lunes del Villarreal en tres noticias: Íñigo Pérez acelera con el primer amistoso a la vista, vuelve el filial... y una renovación

La actualidad del Villarreal CF vuelve a concentrarse en sus tres principales equipos. El primer equipo continúa avanzando en la pretemporada bajo las órdenes de Íñigo Pérez, el filial ya ha puesto en marcha el nuevo proyecto dirigido por David Albelda y el Villarreal Femenino ha confirmado la continuidad de Irene Miguélez.

Imagen del entrenamiento del primer equipo, este lunes. / VILLARREAL CF

El Villarreal de Íñigo Pérez... en sus primeros pasos

El nuevo e ilusionante Villarreal de Íñigo Pérez continúa tomando forma. La plantilla amarilla se ha ejercitado este lunes por la mañana y por la tarde en Miralcamp, en una doble sesión destinada a seguir acumulando carga física y a profundizar en los conceptos que quiere implantar el nuevo entrenador.

El Submarino volverá este martes al trabajo en sesión matinal antes de afrontar el viernes su primer amistoso de la pretemporada. El rival será el Benfica, a partir de las 20.45 horas, en una prueba de máxima exigencia para comenzar a medir la evolución del equipo.

Gerard, durante el entrenamiento. / VILLARREAL CF

El encuentro permitirá comprobar los primeros rasgos del Villarreal de Íñigo Pérez, repartir minutos entre los futbolistas disponibles, los numerosos canteranos y analizar el estado de una plantilla a la que le faltan los internacionales.

Jan Encuentra, jugador del B, / VILLARREAL CF

Albelda pone en marcha el nuevo Villarreal B

El Villarreal B también ha comenzado su camino. El filial amarillo ha arrancado este lunes la pretemporada con los habituales reconocimientos médicos y controles físicos previos al regreso al césped.

El jueves llegará la primera sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Será el punto de partida del nuevo proyecto encabezado por David Albelda, que afronta el reto de construir un equipo competitivo como ya ocurrió la temporada pasada, donde terminó disputando el play-off y fue eliminado de forma injusta en Zamora.

Irene Miguélez continúa en el Villarreal Femenino

La tercera noticia de la jornada llega desde el Villarreal Femenino. La castellonense Irene Miguélez continuará una temporada más defendiendo la camiseta amarilla después de que el club haya confirmado su renovación.

La defensa se ha consolidado como una de las futbolistas más reconocibles del equipo pese a tener únicamente 22 años. Miguélez acumula ya 102 partidos con el primer conjunto, una cifra que refleja su regularidad y la confianza depositada en ella durante las últimas temporadas.

Su continuidad aporta juventud, experiencia y sentimiento de pertenencia a la defensa grogueta. Además, permite al Villarreal Femenino mantener dentro de su proyecto a una jugadora formada en la casa y plenamente identificada con el club.

El Submarino avanza así en tres direcciones durante una misma jornada. El primer equipo aumenta el ritmo antes de su primer examen, el filial abre una nueva etapa con Albelda y el Femenino asegura la continuidad de una de sus futbolistas más importantes.