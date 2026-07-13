Los ocho campeones de Europa sub-19 con el Villarreal: de un Balón de Oro a promesas que se quedaron por el camino

El Villarreal CF es uno de esos clubes que ha hecho de la cantera una de sus principales señas de identidad. Prueba de ello son las recientes obras iniciadas en la Ciudad Deportiva para seguir mejorando unas instalaciones que han dado grandes frutos a la entidad. El pasado sábado volvió a quedar patente el excelente trabajo de formación del Submarino, ya que tres futbolistas de su cantera se proclamaron campeones de Europa sub-19 con la selección española.

Tres futbolistas de futuro

Los protagonistas de este éxito fueron Hugo López, Pau Polo y José Gaitán, tres de los principales valores de futuro de la cantera amarilla tras completar una gran temporada y consolidarse como algunos de los talentos con mayor proyección del club. El guardameta Pau Polo ha ido quemando etapas con paso firme hasta asentarse en el Juvenil A. Esta temporada fue el portero elegido para disputar como titular los ocho encuentros del equipo en la Youth League, dejando la portería a cero en tres ocasiones de los ocho encuentros que disputó el Submarino.

Los casos de José Gaitán y Hugo López guardan numerosas similitudes. Ambos brillaron tanto en la máxima competición continental juvenil como con el Villarreal B en Primera Federación, argumentos más que suficientes para ganarse la confianza del seleccionador. Gaitán cerró el curso con cinco goles en el filial, uno de ellos en el ‘play-off’ de ascenso, además de aportar otros dos tantos con el conjunto juvenil.

Por su parte, Hugo López llegó al Europeo sub-19 después de firmar una campaña sobresaliente. El atacante murciano anotó tres goles en la Youth League, competición en la que el Submarino cayó en cuartos frente al PSG. Además, se convirtió en una pieza importante para David Albelda en el tramo decisivo de la temporada, aportando tres goles y una asistencia con el Villarreal B durante la fase regular y el ‘play-off’. Su rendimiento también le permitió debutar con el primer equipo en liga, Copa del Rey y Champions. Como broche a una temporada inolvidable, marcó el 1-0 en la final del Europeo sub-19 al aprovechar un rechace dentro del área, convirtiéndose en el segundo futbolista de España del Villarreal que ve puerta en una final de esta competición.

Ocho campeones ‘groguets’

Los tres campeones de la presente edición elevan a ocho la nómina de futbolistas que mientras militaban en el Villarreal conquistaron un Europeo sub-19 con España. El primero en lograrlo fue Adrián Ortolá. El guardameta llegó a la cantera amarilla en 2008 y permaneció hasta 2013. Durante ese periodo se proclamó campeón de Europa sub-19 en las ediciones de 2011 y 2012. Años después llegó una gran generación nacional a la cantera del Submarino. Alfonso Pedraza, Rodrigo Hernández y Nahuel Leiva formaron parte de la selección que conquistó el Europeo de 2015. Tanto Rodri como Pedraza fueron titulares habituales durante el campeonato, mientras que Nahuel dejó su sello en la final al marcar el definitivo 2-0 frente a Rusia, convirtiéndose en el primer futbolista español del Villarreal en anotar un tanto en una final del Europeo sub-19.

La lista la completa Gerard Hernández, una apuesta del Submarino que tras dos temporadas entre juvenil y filial puso rumbo al fútbol catarí a sus 20 años, dejando alrededor de un millón de euros en las arcas amarillas, pero antes añadiendo el Europeo sub-19 de 2024 a su palmarés.