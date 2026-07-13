El Villarreal alcanzará su 27ª temporada en Primera División y entrará en el club selecto del ‘top 20’: ¿qué equipos le superan?
El conjunto amarillo sigue sumando cursos en la máxima categoría nacional desde su primer ascenso en la 1997/1998
Además, es un asiduo en competiciones europeas y disputará su sexta Champions
Santi Vila
El Villarreal CF continúa creciendo año tras año en el fútbol español y en europeo. Con el inicio de la pretemporada con Iñigo Pérez a los mandos en sus primeros pasos como técnico del Submarino, la entidad amarilla afronta con la máxima ilusión la temporada 2026/27 tras lograr una espectacular tercera posición el curso pasado. Un Submarino asiduo a competiciones europeas que volverá a jugar la Champions (sexta participación), y que disputará su 27ª participación en Primera División ya con el calendario definido, aun sin los horarios de la primera jornada, cuando visitará al Racing de Santander, recién ascendido.
Solo 19 clubes han disputado más temporadas en Primera cuando el balón vuelva a rodar. El Villarreal alcanzará las 27 campañas e igualará al Granada en el vigésimo puesto del ranking histórico por número de participaciones. Una posición extraordinaria para una entidad que se estrenó en la élite hace menos de tres décadas y que ha construido su historia entre los grandes durante el mandato de Fernando Roig.
El dato permite medir la verdadera dimensión del crecimiento del club. El Villarreal debutó en Primera el 31 de agosto de 1998, en el estadio Santiago Bernabéu y frente al Real Madrid. Aquel encuentro representó la entrada de un club modesto en un territorio completamente desconocido. Cuando el Villarreal se estrenó en la categoría, todos los equipos valencianos que habían jugado anteriormente en Primera acumulaban más temporadas: Valencia, Hércules, Elche, Levante, Castellón y Alcoyano estaban por delante.
Veintiocho años después, la situación es radicalmente distinta. El Villarreal se ha convertido en el segundo club de la Comunitat Valenciana con más temporadas en Primera División, únicamente superado por el Valencia CF, que alcanzará las 92. El Submarino llegará a las 27, por delante del Elche, con 26; Hércules, con 20; Levante, con 18; Castellón, con 11; y Alcoyano, con cuatro.
Además, desde aquel estreno de 1998, el Villarreal únicamente ha pasado dos temporadas fuera de Primera: la 1999/2000, después de su primer descenso, y la 2012/23, tras el traumático descenso sufrido en 2012, logrando volver de forma inmediata.
Los 19 clubes que todavía superan al Villarreal
Contando la temporada 2026/27, el ranking de participaciones en Primera estará encabezado por Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, los tres únicos equipos que han disputado todas las ediciones del campeonato.
- Real Madrid: 96
- Barcelona: 96
- Athletic Club: 96
- Valencia CF: 92
- Atlético de Madrid: 90
- Espanyol: 90
- Sevilla: 83
- Real Sociedad: 80
- Real Betis: 61
- Celta de Vigo: 61
- Real Zaragoza: 58
- Real Valladolid: 47
- Deportivo de La Coruña: 47
- Osasuna: 45
- Racing de Santander: 45
- Sporting de Gijón: 42
- Real Oviedo: 39
- Las Palmas: 36
- Mallorca: 33
- Villarreal 27
- Granada 27
El partido 1.000 será en La Cerámica
La temporada también dejará otro acontecimiento simbólico. El Villarreal terminó la campaña 2025-26 con 988 encuentros disputados en Primera División, por lo que alcanzará el partido número 1.000 en la jornada 12 del nuevo campeonato. El escenario será el Estadio de la Cerámica y el rival, el Getafe, todavía sin horario por definir.
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