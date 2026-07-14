La camiseta más barata de LaLiga es la del Villarreal: precio y ranking de los 20 equipos de Primera División

«Quiero la camiseta de Georges Mikautadze», le dice un aficionado del Villarreal a otro. «Pues yo, la de Gerard Moreno», responde. Es una conversación que se repite cada verano entre los seguidores de los 20 equipos de Primera. Todos quieren estrenar la nueva piel de su club, aunque no todos deben rascarse el bolsillo de la misma manera para conseguirla.

Las falsificaciones aparecen como una alternativa más económica, pero recurrir a ellas conlleva importantes riesgos. No se trata de un producto original, normalmente no existe posibilidad de devolución ni garantía y la compra puede derivar en problemas legales. Además, el resultado no siempre es el esperado. Buena prueba de ello fue lo ocurrido a un aficionado groguet que pidió una equipación del Villarreal y recibió una camiseta con el escudo del Valencia. Para evitar disgustos, la opción más segura sigue siendo acudir a las tiendas oficiales de los clubes.

El precio de la ‘grogueta’

Después de comparar los precios publicados en las páginas web oficiales, el Villarreal puede presumir de ofrecer la primera equipación más económica de Primera División. La camiseta amarilla tiene un precio de 72,90 euros en las tallas infantiles, desde la 6XS, destinada a niños de cuatro a cinco años, hasta la XS, para edades de doce a trece años. En el caso de los adultos, cuesta 77,90 euros. Añadir el nombre y el dorsal de uno de los futbolistas de la plantilla supone un incremento de 16,90 euros. Por el momento, el club todavía no ha presentado la segunda y la tercera indumentaria, ni tampoco la primera camiseta de los porteros.

Mikautadze. / VILLARREAL CF

El resto de equipos

El segundo escalón de este ranking lo ocupan el Alavés y el Málaga, con un precio de 79,95 euros. Apenas cinco céntimos más cara es la camiseta del Celta de Vigo. En torno a los 85 euros se sitúan las del Levante, el Espanyol, la Real Sociedad y el Betis. Estos dos últimos han sido rivales directos.

Las camisetas de Osasuna y del Deportivo, este último recién ascendido, se acercan a la barrera psicológica de los 90. La frontera de los tres dígitos llega con el Valencia y el Real Madrid, cuyas camisetas oficiales tienen un precio mínimo de 100 euros. En el caso del conjunto blanco, el importe puede alcanzar los 140 con el logo Champions más el nombre y dorsal.

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En la zona más alta aparecen las del Atlético de Madrid y del Barcelona, cuyos precios alcanzan los 109,99 euros. Por su parte, el Elche, el Racing, el Rayo y el Sevilla todavía no las han sacado a la venta. Y así, el Submarino ha metido el primer gol del curso.