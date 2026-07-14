El Villarreal blinda hasta 2031 a Pau Navarro, la perla de la Cantera que ya es toda una realidad

El Villarreal CF continúa asegurando el futuro de uno de sus futbolistas con mayor presente y proyección. El club amarillo ha alcanzado un acuerdo con Pau Navarro para prolongar su contrato hasta junio de 2031, ampliando en una temporada la vinculación que ya mantenía hasta 2030.

La renovación supone una nueva muestra de confianza en un defensa que ha dejado de ser únicamente una de las grandes promesas de la cantera para convertirse en una realidad del primer equipo. Regular, competitivo y con una enorme personalidad pese a su juventud, Pau Navarro se ha ganado un lugar importante en los planes del Submarino.

El Villarreal ha anunciado el acuerdo bajo el concepto de ‘construir el futuro’, una idea que conecta la continuidad de sus jóvenes talentos con la transformación que está llevando a cabo en sus instalaciones, tanto en el Estadio de la Cerámica como en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El club ha acompañado la renovación con una original pieza audiovisual difundida a través de sus redes sociales.

Una ‘perla’ que ya brilla en el primer equipo

Pau Navarro Badenes, nacido en La Vilavella el 25 de abril de 2005, se ha consolidado como una pieza de garantías en la defensa del Villarreal gracias a su regularidad, su carácter competitivo y el alto nivel mostrado cada vez que ha tenido la oportunidad de jugar.

A sus 21 años, el zaguero castellonense ya acumula 46 encuentros oficiales con el primer equipo. Durante la pasada temporada dio un paso definitivo en su carrera y se afianzó como titular, firmando un gran tramo final de campeonato en un Villarreal que terminó conquistando la tercera plaza de LaLiga.

Su rendimiento le ha permitido pasar de ser una solución de futuro a convertirse en un futbolista plenamente preparado para competir al máximo nivel. Su polivalencia en la línea defensiva, su capacidad para imponerse en los duelos y su madurez sobre el terreno de juego han convertido a Pau Navarro en uno de los grandes activos deportivos del club.

Pau Navarro y Fernando Roig Negueroles. / VILLARREAL CF

Una vida vestido de amarillo

La renovación tiene también un fuerte componente sentimental. Pau Navarro continuará en el club que considera su casa y al que llegó con tan solo ocho años, procedente del equipo de su localidad natal.

Desde entonces ha recorrido todas las etapas de la cantera amarilla, superando categorías y creciendo dentro de la estructura del Villarreal hasta conseguir hacerse un hueco en el primer equipo. Más de una década después de su llegada, el defensa de La Vilavella seguirá vistiendo de amarillo hasta 2031. El Villarreal ata así a una de las grandes joyas de su cantera. Una ‘perla’ que ya no es únicamente una apuesta de futuro, sino una realidad sobre la que el Submarino quiere seguir construyendo su proyecto.