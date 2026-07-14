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El Villarreal ya conoce los horarios para sus tres primeros partidos de LaLiga 26/27: De Santander, a Madrid y Vitoria

El Submarino arrancará la competición doméstica el domingo 16 de agosto a las 17.00 horas en el Sardinero ante un recién ascendido

Foyth, durante un entrenamiento esta semana.

Foyth, durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

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Aitor Aguirre

Vila-real

A poco más de un mes para que arranque el campeonato doméstico, LaLiga ha oficializado este lunes los horarios de las tres primeras jornadas, que se disputarán durante el mes de agosto. De este modo, el Villarreal ya conoce cuándo comenzará de manera oficial su nueva etapa con Iñigo Pérez al frente del banquillo.

El estreno del nuevo proyecto llegará, además, con una circunstancia poco habitual: tres desplazamientos consecutivos debido a las obras que se están llevando a cabo en La Cerámica. Del norte a la capital y, después, de nuevo al norte. Un inicio exigente para un Submarino que tendrá que ponerse a prueba lejos de casa desde el primer día.

El primer partido de Liga con el nuevo técnico, un encuentro muy esperado por la afición amarilla, será el domingo 16 de agosto a las 17.00 horas ante el Racing de Santander en El Sardinero. El Villarreal se medirá a un recién ascendido en uno de los estadios con más ambiente de la categoría, donde se espera una gran entrada para celebrar el regreso del conjunto cántabro a la élite.

Será una primera jornada condicionada por la presencia de los futbolistas que hayan alcanzado las semifinales del Mundial, motivo por el que únicamente se disputarán seis encuentros durante ese fin de semana.

Contra el Atlético de Madrid

El segundo compromiso servirá para medir el verdadero nivel del nuevo Submarino. El Villarreal visitará a uno de los grandes candidatos al título, el Atlético de Madrid, aunque con el precedente de haber terminado terceros por delante del conjunto rojiblanco la pasada Liga.

El encuentro se disputará en un escenario de primer nivel como el Metropolitano,el domingo 23 de agosto a las 17.00 horas. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone llegará con menos días de descanso, ya que se estrenará cuatro días antes, también en casa, frente al Málaga.

Y de nuevo al norte

El Villarreal cerrará esta serie de tres desplazamientos apenas cinco días más tarde. El Submarino será el encargado de abrir la tercera jornada ante el Alavés el viernes 28 de agosto a las 21.30 horas en Mendizorroza, un rival siempre rocoso como rival.

El conjunto amarillo volverá así al norte para completar un inicio de calendario intenso y con muy poco margen de descanso entre los dos últimos encuentros. Tres partidos lejos de La Cerámica, tres escenarios diferentes y rivales de perfiles muy distintos para comenzar la nueva etapa.

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El debut en casa tendrá que esperar hasta la cuarta jornada, cuando el Villarreal recibirá al Deportivo de La Coruña y podrá reencontrarse por fin con su afición en La Cerámica.

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