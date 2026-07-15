El prometedor centrocampista del Villarreal B que ha renovado hasta 2031 y apunta a ser muy importante para David Albelda
El curso pasado estuvo a la sombra de Diatta y Maciá pero tiene unas condiciones físicas brutales y muchísimo margen de crecimiento
Cheikh Thiam puede convertirse esta temporada en una pieza clave para David Albelda en el Villarreal B. El club amarillo mantiene una confianza total en su evolución y ha cerrado su renovación hasta el 30 de junio de 2031, una apuesta de largo recorrido por uno de los centrocampistas con mayor proyección de la cantera y que está llamado a dar un paso adelante.
Cheikh Tidiane Thiam (Cambérène, Senegal, 7 de noviembre de 2005) destaca por su poderío físico, su capacidad para abarcar campo y un nivel técnico que le permite participar con criterio en la construcción del juego. Tiene facilidad para superar líneas de presión tanto en conducción como mediante el pase y, además, ejerce como capitán de la selección de Senegal sub-20, una muestra de su liderazgo y personalidad.
Después de disputar diez encuentros como titular, el centrocampista ha dejado señales claras de su potencial, aunque todavía dispone de margen de mejora y aspectos por pulir. El pasado curso estuvo a la sombra de dos jugones como Alassane Diatta y Carlos Maciá y este año tendrá mucho más protagonismo. El objetivo del Villarreal es que continúe creciendo a las órdenes de Albelda, gane peso en el filial y siga una progresión similar a la de Alassane Diatta para acercarse, con el tiempo, al primer equipo. Una renovación que refleja la confianza por este futbolista.
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