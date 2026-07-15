¿Dónde puedes ver el primer partido de Iñigo Pérez como entrenador del Villarreal este viernes ante el Benfica?

¿Cómo será la primera alineación de Iñigo Pérez? ¿Qué dibujo utilizará? ¿Cambiará mucho la forma de jugar del Villarreal? Son algunas de las preguntas que empezarán a encontrar respuesta este viernes, aunque sea con todos los matices propios de un primer amistoso de pretemporada.

El Submarino se estrenará ante el Benfica en el Estadio Algarve de Faro a partir de las 20.45 horas en un encuentro que podrá seguirse en directo a través de GOL. Será la primera oportunidad para ver sobre el césped las ideas del nuevo técnico y descubrir las primeras pinceladas de un proyecto que todavía se encuentra en una fase muy inicial.

Después de varios días de entrenamientos, Iñigo Pérez tendrá su primera prueba al frente del banquillo amarillo. El resultado será lo menos importante en un partido marcado por las cargas físicas, las rotaciones y la falta de ritmo competitivo. Sin embargo, el encuentro sí permitirá observar algunos detalles sobre la identidad que quiere trasladar el entrenador al equipo.

Carlos Romero regresa al Villarreal tras su cesión al Espanyol y amplía su contrato de amarillo. / VILLARREAL CF

El regreso de Carlos Romero, Thiago... y los canteranos

El amistoso ante el Benfica supondrá también una buena oportunidad para volver a ver a Carlos Romero con la camiseta del Villarreal. El lateral regresa al club después de completar dos temporadas de gran nivel en el Espanyol, donde ha adquirido experiencia, continuidad y una importante madurez competitiva. Otro de los nombres propios será Thiago Fernández. El futbolista argentino vuelve después de su etapa en el Oviedo y afronta una pretemporada importante para tratar de convencer al nuevo entrenador. Además, los canteranos buscarán aprovechar sus minutos y convencer al nuevo técnico del Submarino.

El resto de amistosos

Después, el Submarino visitará al PSV Eindhoven el sábado 25 de julio, a las 18.00 horas, en el Philips Stadion. La preparación continuará con la Como Cup, donde el Villarreal se medirá el miércoles 29 de julio al AlUla SC y al Como 1907, en dos partidos de formato reducido de 45 minutos. Posteriormente, disputará un nuevo encuentro del torneo, con rival aún por confirmar, el 31 de julio o el 1 de agosto.

La recta final llegará con el Villarreal-Levante del 5 de agosto en Miralcamp y con la visita al Galatasaray, el sábado 8 de agosto, a las 20.00 horas, en el RAMS Park de Estambul.