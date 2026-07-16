Pau Torres pone fecha a su posible vuelta al Villarreal: "Si vuelvo quiero que sea como agente libre"

Pau Francisco Torres es una de las figuras más queridas de Vila-real, su localidad natal, y del Villarreal CF. Formado en la cantera amarilla, el defensa cumplió el sueño de debutar con el primer equipo y terminó convirtiéndose en una pieza esencial del conjunto que conquistó el primer título de la historia del club: la Europa League de 2021.

Su historia en el Submarino Amarillo parecía destinada a prolongarse durante muchos años, pero la aparición de Unai Emery y el Aston Villa cambió el rumbo de su carrera. En el verano de 2023, el club inglés presentó una atractiva oferta que convenció al central 'groguet'. Pau abandonó entonces su pueblo para poner rumbo a Birmingham, en una operación que dejó alrededor de 33 millones de euros en las arcas del Villarreal.

Durante su etapa en Inglaterra, Pau Torres se ha consolidado como una pieza importante en la defensa del Aston Villa. El futbolista vila-realense ha llegado a disputar los cuartos de final de la Champions League y ha ampliado su palmarés con una nueva Europa League. Su rendimiento también le permitió entrar en la prelista de 55 jugadores elaborada por Luis de la Fuente para el Mundial, aunque finalmente no fue incluido en la convocatoria definitiva.

Su posible vuelta a La Cerámica

Ahora, en una entrevista publicada por La Otra Grada, el defensa ha abierto la puerta a un posible regreso al Submarino Amarillo. Preguntado por si el verano de 2028, fecha en la que finaliza su contrato con el conjunto inglés, podría ser el momento de volver al Estadio de la Cerámica, Pau Torres fue claro: “Si no pasa nada extraño, cumpliré los dos años que me quedan de contrato y ahí habré terminado mi etapa en el Aston Villa”.

El central también explicó cuáles serían sus preferencias para afrontar una hipotética vuelta al Villarreal: “Lo que me gustaría es que el Villarreal no tuviese que pagar nada por mí, es decir, llegar como agente libre. Es el club de mi vida y no quiero que gasten dinero para contratarme”.

Pau dejó claro, además, que estaría dispuesto a regresar siempre que su incorporación encajase en los planes deportivos del club: “Si cuando llegue ese momento el entrenador que esté en el club cree que puedo aportar lo que necesita, yo estaría encantado de volver. Es algo que tengo en mente y que alguna vez he hablado con el presidente”.

Reconocimiento en el pueblo

Pau Torres es un futbolista especial para la afición amarilla por su condición de canterano, por ser 'del poble' y por haber representado al Villarreal en algunas de las páginas más importantes de su historia. Ese vínculo también ha sido reconocido por la ciudad, cuya Ciudad Deportiva Municipal lleva su nombre: CEM Pau Francisco Torres.

Andreu Esteban

Asimismo, en marzo de 2023, Fernando Roig le entregó la insignia de oro y brillantes del Villarreal CF por representar los valores de la entidad y convertirse en un motivo de orgullo para el club y para toda la ciudad.