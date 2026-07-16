Rodri Hernández, Álex Baena Baena y Yeremy Pino, a un paso de hacer historia para el Villarreal en el Mundial: Descubre el porqué
Los tres canteranos emblemas del club y exjugadores del primer equipo tienen la opción de elevar a otra dimensión a la cantera grogueta
En 1997, cuando Fernando Roig asumió la presidencia del Villarreal CF, ideó un proyecto que parecía utópico junto al arquitecto y figura clave del club José Manuel Llaneza. Ambos tuvieron la visión de construir una Ciudad Deportiva potente para formar jugadores que algún día pudieran llegar al primer equipo. Casi tres décadas después y por primera vez en la historia del club, tres canteranos groguets y emblemas del club, tienen la oportunidad de conquistar el Mundial.
Rodri, todo un Balón de Oro
Se acaban los calificativos para hablar de Rodrigo Hernández (22 de junio de 1996). El Balón de Oro de 2024, que sufrió una grave lesión de rodilla, ha vuelto a su mejor nivel y dio un recital ante Francia. Rodri llegó a Vila-real en 2013 para jugar en el juvenil A del Roda y cada día cogía un tren desde Castellón a Vila-real desplazándose en bici desde la estación a Miralcamp (3,3 kilómetros). En su primer año estuvo a punto de dejarse el fútbol, pero en el curso siguiente pegó un estirón y explotó. En 2016 debutó en el primer equipo con una madurez inaudita. En 2018 firmó por el Atlético de Madrid por 20 millones y hoy ya es una leyenda del Manchester City.
Baena, desde alevines
Llegó muy joven desde Roquetas de Mar y su adaptación no fue sencilla. Desde alevines, Álex Baena (20 de julio de 2001) fue quemando etapas hasta conquistar la Europa League con el primer equipo con 20 años. La falta de minutos le llevó a salir cedido al Girona, entonces en Segunda , antes de regresar y convertirse en uno de los líderes del equipo entre 2022 y 2025. El pasado verano firmó por el Atlético de Madrid por 42 millones más 13 en variables. En el Mundial se ha ganado un puesto como titular y ante Francia fue clave con un trabajo incansable.
La irrupción de Yeremy Pino
Yeremy Pino (20 de octubre de 2002) firmó en 2017 para incorporarse al Cadete A y pronto rompió todos los moldes. Cuatro años después y con 18 años era titular en la final de la Europa League ante el Manchester United. El pasado verano, tras cinco años en el primer equipo, firmó por el Crystal Palace por 30 millones. Ha participado en dos partidos ante Arabia Saudí y Uruguay. La cantera grogueta, a un paso de dejar su huella en la eternidad del fútbol español.
Borja Iglesias también pasó por la cantera
A estos tres iconos del Submarino hay que sumarle otro futbolista que está en el Mundial con España y también tiene pasado en Miralcamp, aunque no debutó con el primer equipo ni ha tenido el impacto en el club que Yeremy Pino, Álex Baena o Rodri Hernández. El delantero gallego jugó la temporada 2010/11 en el juvenil del Roda, en la 2011/12 en el juvenil A del Villarreal y en la 12/13 dio el salto C, donde marcó 11 goles, antes de firmar por el Celta de Vigo. Tras explotar en el Zaragoza, ha cuajado una gran carrera en primera en equipos como el Espanyol, Betis o Celta de Vigo.
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