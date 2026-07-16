¡Sacudida en la portería del Villarreal! Diego Conde y Arnau Tenas, muy cerca de salir

¡Sacudida a la vista bajo los palos del Villarreal! La portería se ha convertido, de manera inesperada, en uno de los primeros grandes frentes del Villarreal CF en el mercado de verano del 2026. Iñigo Pérez comenzó la pretemporada con tres guardametas del primer equipo, pero podría pasar en cuestión de días a disponer únicamente de Luiz Júnior.

Las posibles salidas de Diego Conde y Arnau Tenas amenazan con alterar por completo la planificación del Submarino justo cuando el equipo se dispone a disputar su primer amistoso de la pretemporada. El Villarreal se enfrentará este viernes, 17 de julio, al Benfica en el Estadio Algarve de Faro (20.45 horas), en el primer ensayo de la nueva etapa con Iñigo Pérez en el banquillo.

La situación obliga al club a estar especialmente atento. Lo que hace apenas unos días era una portería con exceso de efectivos, puede convertirse rápidamente en una demarcación necesitada de algún refuerzo en breve.

Diego Conde, muy cerca del Betis

La salida más avanzada es la de Diego Conde. El guardameta madrileño tiene prácticamente encarrilada su incorporación al Real Betis mediante una cesión por una temporada que incluiría una opción de compra.

El Betis se ha movido después de que Pau López solicitara abandonar el club verdiblanco en busca de mayor protagonismo. Conde es el elegido para completar la portería junto a Álvaro Valles y las negociaciones con el Villarreal se encuentran muy avanzadas, según ha podido confirmar el Periódico Mediterráneo. El propio jugador habría dado ya el visto bueno a la operación.

El portero llegó al Villarreal en el verano del 2024 procedente del Leganés, después de ser uno de los guardametas más destacados de Segunda División. El club amarillo pagó alrededor de cuatro millones de euros por su fichaje y comenzó su primera temporada como titular.

Sin embargo, una lesión sufrida en diciembre cambió su situación. La irrupción de Luiz Júnior y la posterior llegada de Arnau Tenas redujeron drásticamente sus oportunidades. Durante la pasada campaña apenas participó en un encuentro de la Copa del Rey, una falta de minutos que ahora le empuja a buscar una salida. Tiene contrato hasta 2029.

La cesión al Betis le permitiría competir por recuperar protagonismo en Primera División y, al mismo tiempo, ofrecería al Villarreal una solución para un futbolista que actualmente parte con pocas opciones de ocupar la titularidad.

Arnau Tenas, en el calentamiento del Santiago Bernabéu. / AGENCIAS

Arnau Tenas acumula pretendientes

El caso de Arnau Tenas resulta menos acuciante en teoría, pero puede acabar teniendo un impacto todavía mayor en la planificación deportiva. El portero catalán cuenta con varios pretendientes y debe decidir cuál será su papel en el proyecto de Iñigo Pérez antes de tomar una decisión definitiva.

El Mallorca lo ha situado como uno de sus principales objetivos para reforzar la portería. El conjunto balear, que competirá esta temporada en Segunda División, busca un sustituto para Leo Román (ha sido traspasado al Deportivo) y su entrenador, Luis García Fernández, habría pedido expresamente la incorporación del guardameta del Villarreal.

Mallorca y Villarreal están negociando una posible fórmula para cerrar la operación. Una de las opciones planteadas es una cesión con obligación de compra en caso de ascenso, aunque todavía existen varios aspectos económicos por resolver, especialmente el salario del futbolista.

El conjunto bermellón no es el único interesado. El Almería también pretende hacerse con los servicios de Tenas y el Levante aparece igualmente entre los clubs que siguen su situación. Por tanto, el portero dispone de diferentes alternativas para salir del Villarreal y disponer de una mayor continuidad durante la temporada.

Tenas, no obstante, quiere conocer primero los planes del nuevo entrenador. El de Vic acabó teniendo un papel relevante durante el tramo final de la pasada campaña y dejó actuaciones destacadas, aunque también cometió algunos errores importantes. Su continuidad dependerá, en buena medida, de las expectativas deportivas que le transmita Iñigo Pérez.

De tres porteros a uno

La fotografía actual resulta especialmente llamativa. El Villarreal comenzó la preparación con Luiz Júnior, Diego Conde y Arnau Tenas, tres porteros con experiencia y capacidad para competir por la titularidad.

La salida de Conde parece cercana y la continuidad de Tenas tampoco está garantizada. Si ambos abandonan el club, Luiz Júnior se convertiría en el único portero con ficha del primer equipo.

El brasileño, fichado en 2024 procedente del Famalicão, parte inicialmente con ventaja para ocupar la portería. Su progresión durante la pasada temporada le permitió hacerse con la titularidad y convertirse en uno de los guardametas con mayor proyección de la plantilla.

Sin embargo, afrontar una temporada con LaLiga EA Sports, Copa del Rey y Champions League obliga al Submarino a contar con al menos dos porteros de garantías. Una doble salida colocaría a la dirección deportiva ante la necesidad de acudir al mercado o promocionar a un guardameta de la cantera.

Las paradas de Rubén Gómez permitieron al filial amarillo jugar la promoción de ascenso. / Villarreal CF

Rubén Gómez, la alternativa de la cantera

Una de las soluciones internas sería Rubén Gómez, portero del Villarreal B. El guardameta de Alzira, de 24 años, lleva varias temporadas dentro de la estructura amarilla y podría dar el salto para ejercer como segundo o tercer portero del primer equipo.

La promoción de Rubén Gómez permitiría cubrir de manera inmediata una posible vacante y garantizaría la presencia de un segundo guardameta durante la pretemporada. Sin embargo, su ascenso no impediría necesariamente que el club buscara otra incorporación en el mercado.

La dirección deportiva deberá valorar si apuesta definitivamente por el canterano o si considera necesario incorporar un portero que pueda competir directamente con Luiz Júnior.

El primer examen, contra el Benfica

Toda esta incertidumbre coincide con el inicio de los partidos de preparación. El Villarreal disputará este viernes su primer amistoso ante el Benfica, a partir de las 20.45 horas, en el Estadio Algarve de Faro.

El encuentro permitirá conocer las primeras decisiones de Iñigo Pérez y comprobar cómo distribuye los minutos entre sus porteros mientras se resuelven las operaciones abiertas.

Lo que parecía una posición perfectamente cubierta, se ha convertido en una de las grandes incógnitas del verano. El Villarreal podría pasar de contar con tres aspirantes a la titularidad a quedarse únicamente con Luiz Júnior, una transformación que obligaría al club a reaccionar antes del comienzo de la competición oficial.