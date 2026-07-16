El Villarreal presenta su segunda equipación: sobria pero rompedora y nostálgica

El Villarreal CF ya ha desvelado una de las grandes novedades de la temporada 2026/2027. El club amarillo ha presentado este jueves su segunda equipación oficial, una camiseta que rompe con los colores habituales del Submarino y apuesta por un diseño gris perla con mangas en azul cerúleo, acompañado por pequeños detalles en amarillo.

Bajo el lema No necesita color para destacar, la nueva elástica combina una imagen innovadora con un marcado componente emocional, ya que recupera la esencia de una de las épocas más recordadas de la historia del club.

Una camiseta con guiño a la historia del Villarreal

Lejos de tratarse de un diseño completamente nuevo, la camiseta bebe directamente de las segundas equipaciones que lució el Villarreal en las temporadas 2003/2004 y 2004/2005.

Aquellos cursos marcaron un antes y un después en el crecimiento de la entidad. En la campaña 2003/2004, el conjunto amarillo alcanzó por primera vez unas semifinales europeas, en la antigua Copa de la UEFA; mientras que un año después firmó una histórica tercera posición en Primera División, que permitió al club disputar por primera vez la Liga de Campeones.

Fue también la época en la que el Submarino reunió a algunas de las mayores leyendas de su historia, como Marcos Senna, Juan Román Riquelme, Diego Forlán, además de jugadores como Juan Pablo Sorín, Juanma Peña o José Mari Romero.

Gris perla, azul cerúleo y detalles amarillos

La nueva segunda equipación mantiene una estética sobria y elegante.

El diseño presenta un torso en gris perla, mangas en azul cerúleo y detalles amarillos que mantienen el vínculo con la identidad del Villarreal. La camiseta, fabricada por Joma, apuesta por una imagen minimalista, distinta a la habitual del Submarino.

No necesita color para destacar

El lanzamiento ha venido acompañado de una campaña publicitaria bajo el lema No necesita color para destacar, con la que el Villarreal juega con la paradoja de presentar una camiseta alejada del amarillo sin renunciar a la personalidad que ha caracterizado al club durante las últimas décadas.

El mensaje enlaza con el propio concepto de la equipación: una elástica discreta en apariencia, pero cargada de historia y simbolismo.

Ya está disponible para los aficionados

La segunda equipación del Villarreal CF 2026/2027 ya está a la venta tanto en la tienda online oficial como en las tiendas oficiales del Villarreal, donde los aficionados pueden adquirir desde este jueves, 16 de julio del 2026, una camiseta llamada a convertirse en una de las más reconocibles de la temporada. El precio es de 72,90 euros.

Camiseta visitante del Villarreal en la temporada 2004/2005. / MEDITERRÁNEO

Entre la innovación y la nostalgia

El Villarreal vuelve a mirar a su pasado para construir su presente. Tras recuperar en los últimos años varios diseños históricos, el club apuesta ahora por una camiseta que evoca una de las etapas más exitosas de su historia.

Con un diseño rompedor por su apuesta por el gris, una estética sobria y un inevitable componente nostálgico, la nueva segunda equipación pretende conectar tanto con quienes disfrutaron de la generación de Riquelme, Senna y Forlán como con los aficionados más jóvenes que vestirán por primera vez una camiseta inspirada en aquella inolvidable época.