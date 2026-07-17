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En directo | Benfica-Villarreal: Descanso en el estreno de Iñigo Pérez (0-0)

El conjunto amarillo disputa el primer encuentro de pretemporada en el estreno del técnico navarro

El primer once del Villarreal en pretemporada.

El primer once del Villarreal en pretemporada. / VILLARREAL CF

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Aitor Aguirre

Vila-real

El Villarreal CF arranca la pretemporada contra el Benfica este viernes 17 de julio en el primer partido de Iñigo Pérez como técnico del Submarino. El inicio de una era en la que se podrán ver algunos de sus primeros matices, pero de la que tampoco se podrán extraer muchas conclusiones. El primer once es el formado por Luiz Junior, Mouriño, Lautaro, Kambwala, Romero, Diatta, Maciá, Thiago, Pau Cabanes, Gerard y Mikautadze.

Carlos Romero, Thiago Fernández y los canteranos, algunos de los atractivos en este primer duelo del Submarino.

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