En directo | Benfica-Villarreal: Descanso en el estreno de Iñigo Pérez (0-0)

El Villarreal CF arranca la pretemporada contra el Benfica este viernes 17 de julio en el primer partido de Iñigo Pérez como técnico del Submarino. El inicio de una era en la que se podrán ver algunos de sus primeros matices, pero de la que tampoco se podrán extraer muchas conclusiones. El primer once es el formado por Luiz Junior, Mouriño, Lautaro, Kambwala, Romero, Diatta, Maciá, Thiago, Pau Cabanes, Gerard y Mikautadze.

Carlos Romero, Thiago Fernández y los canteranos, algunos de los atractivos en este primer duelo del Submarino.

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GOL DEL BENFICA, GOL DE RAFA SILVA, MIN. 52 (1-0) | Se marchó en velocidad de Sergi Cardona y la picó marcando un golazo. Se adelantan las águilas.

EL VILLARREAL NO ESTÁ SOLO EN FARO, AUNQUE LA MAYORÍA DE LA AFICIÓN ES DEL BENFICA

EQUIPO NUEVO EN EL VILLARREAL | Han entrado Forés, Diallo, Ayoze, Moleiro, Cardona, Cheick, Pau Navarro, Nizar... equipo nuevo. Se mantiene Luiz Junior en portería. Buenas relaciones entre Villarreal y Benfica.

¿CAMBIOS EN LA SEGUNDA PARTE? | Lo más probable es que los once jugadores titulares se queden en la caseta y veamos un once totalmente nuevo.

DESCANSO.... | Descanso sin goles y sin apenas ocasiones. Para ser amistoso, un duelo bastante discreto. Lo más destacado es ver a los Diatta, Maciá, Carlos Romero o Thiago, con los primeros matices de Iñigo Pérez, aunque es pronto para sacar conclusiones.

LO MÁS DESTACADO, CARLOS MACIÁ Y ALASSANE DIATTÁ, OJO CON ELLOS | Qué pareja forman Alassane Diatta y Carlos Maciá para lo jóvenes que son. La pareja del filial del año pasado apunta muy alto. Ambos jugando con mucha inteligencia y serenidad. ¿Se ganarán un puesto en el primer equipo? Al parecer, uno seguro.

SIGUEEEE SIN GOLES EL PARTIDO, MIN. 41 (0-0) | Por momentos, el partido es más aburrido que hacer una cola de media hora sin cobertura en el móvil. Pero ojo que intenta estirarse el Villarreal. Centro con intención de Gerard que no encontró destino.

AMARILLA CLARA PARA GERARD, MIN. 30 | Falta táctica de Gerard tras un clárisimo agarrón. El partido, para ser un viernes noche, no es que esté siendo disfrutón... se nota que es pretemporada.

ALASSANE DIATTA SE DUEL DEL OJO, MIN. 28 | Le aplican gotas los servicios médicos del Villarreal y Diatta dice que no. Pita el público del Benfica. Parece que no puede continuar el centrocampista del Submarino. A punto de engancharla Lautaro al segundo palo.