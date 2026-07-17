¿Qué hay de nuevo Benfica? El pepinazo de Marcos Senna en Lisboa que supuso la primera victoria del Villarreal en una Champions

Era el minuto 81 y el luminoso de Da Luz mostraba el 1-1. Marcos Senna recibió un pase de Quique Álvarez y se aventuró con un latigazo desde su casa. Un derechazo potente que se coló en la portería de Rui Nereu. El guardameta llegó a tocar el balón, pero este acabó dentro de las mallas.

Un gol que significó la primera victoria del Villarreal en su historia en la Champions League. Dicho de otra forma, el Benfica fue el primer rival que sufrió en sus carnes de lo que era capaz de hacer el Submarino en esta competición.

Lo curioso es que dicho triunfo llegó en la cuarta jornada y los de Pellegrini terminaron dando la sorpresa al pasar como primeros de un grupo en el que estaban el Manchester United, el Benfica y el Lille. En aquella cita, disputada el 2 de noviembre de 2005, el Villarreal formó con Barbosa en portería; Javi Venta, Gonzalo Rodríguez, Quique Álvarez y Arruabarrena en defensa; Josico y Marcos Senna en el centro del campo, con Riquelme y Sorín como interiores; y arriba, la dupla Diego Forlán y José Mari.

Riquelme, tras marcar el primer gol del Villarreal en la Champions. / MEDITERRÁNEO

Y también el primer gol

El Submarino solo se ha enfrentado al Benfica en dos ocasiones en competición oficial, pero guarda un gran recuerdo del conjunto portugués. No solo por aquella primera victoria en la Champions, sino porque también fue el rival ante el que marcó su primer gol en la competición.

Fue en el partido de ida, disputado en El Madrigal en la tercera jornada. Riquelme, de penalti, fue el autor del primer tanto. Una edición que acabó también con el cruel penalti fallado del argentino ante el Arsenal en semifinales.

Pero, volviendo a aquel partido ante el Benfica, los amarillos no pudieron retener la ventaja y Manuel Fernandes igualó el encuentro en el minuto 77, poniendo las tablas en el marcador. Hay que recordar que, en los dos primeros partidos, el Submarino había rascado dos valiosos empates sin goles ante el Manchester United, en casa, y el Lille, a domicilio.

Un camino maravilloso

Lo que arrancó en Lisboa con una victoria para el recuerdo se prolongó en los octavos de final, donde el Villarreal eliminó al Rangers de Glasgow, y en los cuartos, con una eliminatoria épica en la que dejó por el camino al Inter de Milán. El Submarino alcanzó así las semifinales de la Champions League en su primera participación, firmando una de las páginas más brillantes de su historia.