Els Lluïsos, el rincón argentino de Vila-real que vibrará en la final del Mundial: «El fútbol es ADN para nosotros, tiene que haber salseo pero respeto"
La emblemática bocatería Els Lluïsos reunirá a cerca de 70 argentinos para animar a la albiceleste esta noche ante España en una final que vivirán con pasión, cánticos y deportividad: «Tiene que haber el salseo típico y respeto»
Alejandro González, en España desde 2008, es un ferviente seguidor del Villarreal por la relación con el fútbol sudamericano
Mientras miles de castellonenses se preparan para vivir la final del Mundial en las pantallas gigantes instaladas por la ciudad, en Vila-real habrá un rincón donde el corazón latirá con acento argentino. Els Lluïsos volverá a convertirse en un pequeño estadio albiceleste, el punto de encuentro de una comunidad que cruzó miles de kilómetros pero que sigue viviendo cada partido de su selección como si estuviera en casa.
Al frente estará Alejandro González, propietario de la bocatería junto a su mujer desde 2018, cuando cogieron las riendas del emblemático restaurante: «Acá desde 2018 estoy junto a mi señora en Els Lluïsos, fue después del Mundial de Rusia. El de Qatar fue una locura total», recuerda emocionado.
Previsión de 70 argentinos
Para este domingo, la previsión de Alejandro es reunir a cerca de 70 argentinos habituales del establecimiento. «Somos unos 70 asiduamente argentinos habitualmente este Mundial», explica Alejandro, que afronta una noche especial con la ilusión de volver a vivir una jornada histórica.
Aquel Mundial dejó una huella imborrable en Els Lluïsos. La final ante Francia convirtió el local en un punto de encuentro para argentinos y vecinos de Vila-real que quisieron compartir una de las mayores emociones del fútbol reciente. «Recuerdo que vivimos una tarde de domingo apasionante porque nos acompañaron los vecinos aparte de los argentinos en esa hermosa final contra Francia. También me encanta el Villarreal y vivimos la final de Gdansk».
Enfrentarse a España
Ahora, con España como rival, la pasión volverá a estar asegurada. Aunque el corazón de Els Lluïsos será albiceleste, Alejandro guarda también un fuerte vínculo y asegura que los recibirá con los brazos abiertos en la bocatería. «Claro que tenemos simpatizantes españoles porque me debo a esta comunidad que nos acogió magníficamente en 2008 con mi familia. No puedo fallarles. Los días que jugaba España el local estaba engalanado con banderas españolas, con banderines y globos». detalló.
Sobre el pique de la final, fue sincero, pero asume que debe ser con deportividad:« Es una final de un Mundial, veo un partido con buenos ojos, con ganas de ver un buen encuentro de fútbol. Con el respeto a nuestro pueblo español. También con el salseo y todo lo que conlleva un duelo de este calibre, pero sin pasar de ello».
Por otro lado, habló sobre la pasión descontrolada de los argentinos: «El fútbol es el ADN para nosotros. Todas las familias se preparan, en Argentina se paraliza todo y la gente lo vive durante todo el día cantando».
Se rinde a Messi
Y en ese sentimiento ocupa un lugar especial Leo Messi, que a sus 39 años buscará conquistar su segundo Mundial. «Es lo más grande que vi jugando con un balón de fútbol sobre la tierra. Lo que hace ahora reúne todo lo que aprendió y todo lo que vivió. Va a jugar como si fuera un niño». Hoy, mientras miles de castellonenses se teñirán de rojo en la provincia, els Lluïsos latirá en celeste y blanco.
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