El Villarreal mueve ficha en el mercado: una salida confirmada, Conde rumbo al Betis y Arnau con numerosos pretendientes

En un mercado de fichajes muy calmado hasta el momento para el Villarreal CF, pero todavía con mucho verano por delante, parece que la cosa empieza a tomar cierto vuelo. La entidad amarilla cerró ayer la cesión de Dani Requena al Levante UD, en una operación en la que el conjunto granota se reserva una opción de compra cercana al millón de euros.

El centrocampista firmó una gran temporada el pasado curso en el Córdoba, pero no tenía sitio en el primer equipo del Villarreal. El canterano llegó al club con 12 años y sus actuaciones con el filial amarillo le abrieron las puertas del primer equipo, con el que llegó a debutar en Primera División. Ahora, después de confirmar su crecimiento en El Arcángel, tendrá la oportunidad de competir en la máxima categoría.

Diego Conde 04.jpg / AGENCIAS

Conde, cedido al Betis

Tras la desvinculación de Pau López, el Real Betis tiene prácticamente cerrada la llegada de Diego Conde, guardameta del Submarino. El madrileño, que no ha viajado a Portugal, está pendiente de viajar a la capital hispalense para superar las pruebas médicas. La operación se cerraría mediante una cesión para esta temporada, con una opción de compra no obligatoria de 3,5 millones de euros.

Hay que recordar que Conde estaba en la rampa de salida desde el pasado curso, cuando quedó como tercer portero por detrás de Luiz Junior y Arnau Tenas.

Arnau Tenas disputó su segundo partido seguido como titular con el Villarreal ante el Celta. / Gabriel Utiel

Arnau Tenas, con pretendientes

El Mallorca continúa apretando por Arnau Tenas, pero no es el único club de LaLiga que sigue muy pendiente de su situación. El guardameta, que continúa siendo una pieza con mercado, también figura en la agenda de otros equipos que buscan reforzar la portería antes de que avance el verano.

En las últimas horas, además del Levante, también el Elche se ha interesado por el portero. El escenario confirma que Tenas mantiene un buen cartel en Primera División y que su futuro puede quedar condicionado por el movimiento de varias porterías en las próximas semanas.