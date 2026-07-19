Carlos Romero habla sobre su regreso y elogia a Iñigo Pérez: "Tiene las ideas muy claras y es un entrenador muy cercano"

Carlos Romero (24 años) volvió a vestir la camiseta del Villarreal CF después de dos temporadas espectaculares en el Espanyol y fue una de las noticias positivas del primer amistoso de pretemporada ante el Benfica. El lateral, titular en el carril izquierdo, dejó buenas sensaciones en su regreso al Submarino y transmitió la ilusión de quien regresa a casa con muchísima más madurez respecto a cuando jugaba en el filial hace varias temporadas.

Una de las curiosidades del encuentro estuvo precisamente en su comportamiento táctico. Romero no se limitó a ocupar el carril izquierdo, sino que en varias fases se metió por dentro para generar superioridades, participar en la circulación y llegar incluso a zonas de área. Un movimiento que ya había mostrado durante su etapa en el Espanyol y que puede encajar en la idea de un Iñigo Pérez que busca laterales con capacidad para intervenir más allá de la banda.

Carlos Romero. / VILLARREAL CF

Su ilusión era volver

El valenciano reconoció que estaba deseando reencontrarse con el club amarillo y de volver a sentirse parte del Submarino. Tras su etapa en el Espanyol, donde fue uno de los mejores laterales del pasado curso, Romero afronta este nuevo ejercicio como una oportunidad de oro para consolidarse en el primer equipo, donde competirá por un puesto con Sergi Cardona tras la salida de Alfonso Pedraza.

«La verdad es que ya tenía ganas de volver a sentir lo que es jugar aquí. Ahora toca ir poco a poco, seguir conociendo a los compañeros e integrándome en el grupo. Estoy muy feliz y espero que sea un año bonito. Seguro que lo haremos especial», apuntó Romero respecto al inicio de la pretemporada.

En ese sentido, le restó importancia a perder el duelo ante el Benfica: «Hay que quedarse con las sensaciones de equipo. Estamos conociéndonos todos, estamos entendiendo la idea del nuevo míster», señaló en su análisis.

Elogios a Iñigo Pérez

Por otro lado, valoró positivamente los primeros días de trabajo con Iñigo Pérez. El técnico navarro apenas acaba de iniciar su etapa al frente del Submarino, pero el vestuario ya empieza a familiarizarse con sus ideas, su forma de entender el juego y el ritmo que quiere imponer al equipo. «Tiene las ideas muy claras. Sabemos la forma que tiene de jugar y es verdad que nos tenemos que adaptar todos, pero es un entrenador muy cercano, que sabe transmitir lo que quiere. La idea nos gusta, estamos a gusto y poco a poco tenemos que ir cogiéndole forma. Las cosas llegarán», remarcó optimista.

Más allá del resultado, Romero quiso quedarse con las sensaciones colectivas de un equipo que todavía está en plena fase de construcción. Con muchos jugadores con apenas unos días de trabajo, internacionales todavía pendientes de incorporarse y un nuevo cuerpo técnico instalando sus conceptos, el regreso del lateral izquierdo es hasta la fecha una de las grandes noticias del verano. Sus dos cursos en el Espanyol así lo atestiguaron y ha vuelto para ser importante.