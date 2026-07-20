La afición quiere Champions: ¡Colas en el inicio de la reubicación de abonados del Villarreal 26/27!

La campaña de abonos del Villarreal CF para la temporada 2026/27 vivió este lunes 20 de julio una de sus jornadas de mayor actividad. Desde primera hora de la mañana se formaron colas de aficionados en los alrededores de las oficinas del Estadio de la Cerámica, coincidiendo con el comienzo de la fase destinada a los abonados que deben cambiar de localidad como consecuencia de las obras que se están ejecutando en el recinto.

Cientos de seguidores amarillos acudieron a los puntos de atención habilitados por el club para completar el proceso de renovación, escoger una nueva ubicación y retirar su carnet. La afluencia también fue destacada en la Tienda Oficial de la Plaza Mayor de Vila-real, donde numerosos aficionados realizaron diferentes gestiones relacionadas con sus abonos.

Reubicaciones para los abonados del Villarreal, colas en el Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Una jornada marcada por las esperas

La denominada Fase 2: Renovación de reubicados se prolongará hasta el próximo jueves 23 de julio. Este periodo está reservado para los abonados cuyas localidades desaparecerán o quedarán afectadas por la remodelación y la nueva distribución interior del estadio.

El Villarreal estableció un sistema de cita previa para organizar la atención presencial y conceder prioridad a los abonados con mayor antigüedad. Pese a esta planificación, la elevada presencia de seguidores durante el primer día provocó esperas y dejó imágenes de largas filas junto al campo amarillo.

Reubicaciones para los abonados del Villarreal, colas en el Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

El movimiento fue constante durante buena parte de la jornada, especialmente en las horas iniciales. Muchos aficionados acudieron con antelación para conocer las localidades disponibles y resolver personalmente las dudas sobre visibilidad, accesos, precios o proximidad respecto a sus antiguos asientos.

La elección de una nueva localidad

Para numerosos seguidores no se trata de una renovación convencional. Los abonados afectados deben abandonar el asiento que habían ocupado durante las últimas temporadas y elegir una nueva ubicación entre las opciones disponibles en el momento de ser atendidos.

Reubicaciones para los abonados del Villarreal, colas en el Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Esta circunstancia explica la expectación y, en algunos casos, la preocupación entre quienes desean conservar una zona similar a la que tenían anteriormente. La antigüedad del abonado resulta determinante dentro de un proceso en el que la disponibilidad de asientos se va reduciendo conforme avanzan las citas.

La jornada volvió a evidenciar el fuerte vínculo existente entre el Villarreal y una masa social que quiere mantener su presencia en el Estadio de la Cerámica pese a los cambios derivados de las obras.

Las mejores imágenes de la afición en la jornada del lunes 20

VILA-REAL. Reubicaciones para los abonados. colas en La Cerámica. / Gabriel Utiel

Las obras modifican diferentes zonas

Las actuaciones en el Estadio de la Cerámica buscan mejorar los accesos, la circulación interior, la seguridad y los servicios destinados a los aficionados. Sin embargo, los trabajos también implican la desaparición, redistribución o cambio de categoría de determinadas localidades.

Además de los reubicados, las modificaciones afectan a abonados reasignados y a seguidores situados hasta ahora en la Tribuna Impar Central y Lateral, donde está prevista la creación de una nueva zona de Hospitality.

El club desarrolla por fases una campaña especialmente condicionada por estas actuaciones, con el objetivo de ordenar los cambios y atender de forma escalonada a los diferentes grupos de abonados afectados.

Reubicaciones para los abonados del Villarreal, colas en el Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Las próximas fases de la campaña 26/27

Después de la atención a los reubicados, el Villarreal iniciará la Fase 3, que se desarrollará del 24 al 27 de julio. Estará dirigida a los abonados cuyas localidades hayan cambiado de denominación o categoría y a los seguidores ubicados en Tribuna Impar Central y Lateral.

La Fase 4 tendrá lugar los días 28 y 29 de julio y permitirá solicitar cambios de ubicación a los abonados generales, siempre en función de los asientos que continúen disponibles tras completar los procesos anteriores.

Reubicaciones para los abonados del Villarreal, colas en el Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Finalmente, la Fase 5, correspondiente a las nuevas altas, comenzará el 3 de agosto. Tanto la incorporación de nuevos abonados como las renovaciones realizadas fuera de plazo quedarán sujetas a la disponibilidad de localidades.

Las colas registradas este lunes confirman la expectación generada alrededor del Villarreal y de una campaña que el club ha presentado bajo el lema «Seguim amb tu». El proceso de reubicación continuará hasta el jueves, con nuevas jornadas de actividad en las oficinas del Estadio de la Cerámica.