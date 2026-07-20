La campaña de abonos del Villarreal CF avanza notablemente y entra este lunes en una fase clave con las reubicaciones

Mientras el nuevo e ilusionante Villarreal de Iñigo Pérez continúa dando forma a su proyecto sobre el césped, la afición amarilla afronta una semana importante lejos del balón. Tras el primer amistoso ante el Benfica y con la vista puesta en el duelo del próximo sábado frente al PSV Eindhoven, el club abre hoy uno de los tramos clave de la campaña de abonos: para los seguidores que han perdido su asiento por las obras del Estadio de la Cerámica y que ahora deberán escoger una nueva ubicación.

Para muchos aficionados, la localidad forma parte de su rutina de partido, de su grupo de grada y de la manera en la que viven al Submarino cada fin de semana. Por eso se espera movimiento desde primera hora en La Cerámica, con apertura de taquillas a las 10.00 horas, en una jornada en la que muchos tratarán de encontrar el mejor sitio posible y, en la medida de lo posible, mantenerse cerca de amigos o familiares. Incluso desde ayer por la tarde circuló alguna imagen con varios aficionados sentados con sillas y mesas en las afueras del Estadio.

Colas durante este domingo. / MEDITERRÁNEO

La campaña, a buen ritmo

Según ha informado el club a Mediterráneo, la respuesta de la afición está siendo muy positiva y el ritmo de renovaciones avanza de forma notable. No es un verano cualquiera en Vila-real. La Champions vuelve a La Cerámica, el banquillo estrena inquilino y el estadio encara la recta final de unas obras que han cambiado su fisonomía. El primer periodo, destinado a las renovaciones generales, arrancó el 29 de junio de forma online y se prolongó hasta el 18 de julio. También hubo atención presencial entre el 6 y el 18 de julio en las taquillas del Estadio de la Cerámica y en la tienda oficial de la Plaza Mayor. Superado ese primer bloque, llega ahora uno de los momentos más delicados para el club y para los seguidores afectados por la remodelación.

Desde hoy, reubicaciones

El periodo de reubicación arranca hoy y finalizará el jueves. Durante estos días, los socios cuyas localidades hayan desaparecido o se hayan visto modificadas por las obras deberán elegir un nuevo asiento antes de formalizar su renovación. La remodelación ha obligado a modificar sectores, eliminar algunas plazas y cambiar la configuración de varias zonas, por lo que el club deberá recolocar a los afectados dentro de la disponibilidad existente. Una vez concluya este tramo, del 24 al 27 de julio será el turno de los socios cuya localidad de la temporada 2025/26 haya cambiado de categoría, así como de los integrantes de la Tribuna Impar Central y Lateral. Posteriormente, los días 28 y 29 de julio, se abrirá el periodo de cambios de ubicación para el resto de abonados generales.

El 3 de agosto, nuevas altas

El último paso llegará a partir del 3 de agosto, siempre que exista disponibilidad, con la apertura del plazo para nuevas altas. Tanto los nuevos carnets como las renovaciones fuera de plazo quedarán sujetos a las plazas que sigan libres una vez completado todo el proceso. Durante estos días, la atención presencial se concentrará en las taquillas del Estadio de la Cerámica, abiertas del 6 al 29 de julio de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. La tienda de la Plaza Mayor estuvo habilitada del 6 al 18 de julio, mientras que la renovación online se realizó a través de la web oficial del club entre el 29 de junio y el 18 de julio.

Dos opciones de abono

Hay que recordar que para este curso, el Villarreal vuelve a ofrecer dos modalidades. El abono LALIGA incluye los partidos de LALIGA EA Sports en el Estadio de la Cerámica, además de los encuentros de la Cantera Grogueta y del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva.

La opción más completa será el Abono Champions, que incorpora los encuentros de LALIGA EA Sports, la Fase Liga de la Champions League, todos los partidos de la Copa del Rey que se disputen en La Cerámica y los compromisos de la Cantera Grogueta y del Villarreal Femenino. En ambos casos, los seguidores mantienen su condición y antigüedad como abonados.

Tres partidos a domicilio

La obras s también condicionarán el arranque del curso deportivo. El Submarino disputará lejos de casa las tres primeras jornadas ante el Racing de Santander, el Atlético de Madrid y el Alavés mientras continúan los últimos trabajos de adecuación del estadio, por lo que el reencuentro con La Cerámica será en la cuarta jornada contra el Deportivo de la Coruña, previsto para el fin de semana del 6 de septiembre, aún sin horario.

Sin embargo, hoy el protagonismo recae en una masa social que volverá a demostrar su fidelidad. El Villarreal de Iñigo Pérez busca su forma sobre el césped, pero la grada también empieza a ocupar su sitio en una temporada de Champions League y juega un partido importante para encontrar el lugar deseado en el estadio.