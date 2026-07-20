Diego Conde se marcha cedido al Real Betis con una suculenta opción de compra

El Villarreal CF y el Real Betis han oficializado este lunes, 20 de julio, la cesión de Diego Conde al conjunto verdiblanco para la temporada 2026/27. El portero madrileño, de 27 años, abre una nueva etapa en Sevilla en busca de los minutos y la continuidad que no pudo encontrar durante su segunda campaña en el Submarino.

La operación contempla una opción de compra al término del préstamo. Aunque los clubes no han comunicado públicamente su importe, Mediterráneo ha podido saber que la adquisición en propiedad del cancerbero madrileño una vez finalice el ejercicio 2026/27 sería de 6 millones de euros. Además, el Betis asumirá la totalidad de la ficha del futbolista y el Villarreal podría ingresar cantidades adicionales mediante variables vinculadas a objetivos deportivos individuales y colectivos.

Luiz Júnior junto a Diego Conde, que se marcha cedido por el Villarreal al Real Betis. / VILLARREAL CF

Un refuerzo tras la salida de Pau López

La incorporación de Diego Conde responde al movimiento provocado en la portería bética por la marcha de Pau López al FC Andorra. El nuevo guardameta verdiblanco ya ha superado el reconocimiento médico y se incorporará de inmediato al trabajo del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, donde buscará competir por un puesto y recuperar protagonismo en Primera División.

Conde mantiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2029, por lo que la cesión también permite al club amarillo conservar el control sobre su futuro. Su salida libera masa salarial y abre un escenario favorable para las tres partes: el Betis refuerza su portería, el futbolista encuentra una oportunidad para jugar y el Submarino conserva la posibilidad de obtener un ingreso importante si se ejecuta la compra.

Diego Conde, portero del Villarreal que se marcha cedido al Real Betis. / Villarreal CF

Del Zamora de Segunda a una nueva oportunidad

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, Diego Conde pasó también por el Getafe, con el que debutó en Primera División durante la temporada 2021/22. Su gran salto llegó en el Leganés en la campaña 2023/24. Fue una pieza decisiva en el ascenso del conjunto pepinero y conquistó el Trofeo Zamora de Segunda División como guardameta menos goleado.

Ese rendimiento llevó al Villarreal a pagar alrededor de cuatro millones de euros por su fichaje. En sus dos temporadas como amarillo disputó 23 encuentros oficiales, recibió 33 goles, repartió una asistencia y vio dos tarjetas amarillas. Su protagonismo, sin embargo, fue de más a menos, circunstancia que ha impulsado una salida temporal para relanzar su carrera.

Diego Conde, en su primera temporada en el Villarreal. / VILLARREAL CF

Una cesión con recorrido

El préstamo a Heliópolis ofrece a Diego Conde un escaparate de máxima exigencia. A sus 27 años, llega a una etapa de madurez para demostrar que puede asentarse como portero de garantías en la élite. Diego Conde nació en Madrid (28-10-1998) y se formó en la cantera del Atlético de Madrid, militando en su juvenil, en el Atlético Madrileño y en un primer periplo como cedido al Leganés, todo ello antes de sus aventuras ya comentadas en el Getafe y más recientemente en el citado Leganés, club del que lo firmó el Submarino en verano del 2024.

Para el Villarreal, su rendimiento durante la campaña será clave. Una buena temporada aumentaría sus opciones de permanecer en el Betis y convertiría la cesión en una operación rentable para el club castellonense.