Logan Costa regresa al Villarreal CF y se une a la pretemporada con ilusión tras un año complicado

El Submarino está de enhorabuena, la eterna sonrisa de Logan Costa ha vuelto. La presencia del internacional por Cabo Verde fue la gran novedad en el inicio de una nueva semana de trabajo del Villarreal CF. El central caboverdiano se ejercitó este lunes 20 de julio en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp, donde el equipo de Iñigo Pérez afrontó una doble sesión, a las 9.30 y a las 18.30 horas, después de disfrutar de descanso durante la jornada del domingo.

El defensa apenas ha querido alargar sus vacaciones tras regresar de la concentración de Cabo Verde en el Mundial 2026. Aunque formó parte de la expedición de su selección, no llegó a disputar ningún minuto en el torneo debido a la falta de ritmo competitivo acumulada después de una temporada completamente condicionada por su lesión de rodilla.

La recuperación es sólida. Logan Costa

Su temprana incorporación refleja las ganas que tiene de recuperar sensaciones, dejar definitivamente atrás un año muy complicado y comenzar cuanto antes la pelea por un puesto importante en los planes del nuevo entrenador amarillo. Logan Costa es, además, el primero de los internacionales mundialistas que se incorpora al trabajo con Iñigo Pérez.

Logan Costa (i), junto a Willy Kambwala (d), central que se ha incorporado a la pretemporada del Villarreal tras vivir el Mundial 2026 con Cabo Verde. / Villarreal CF

Una sonrisa después de un año muy duro

La imagen positiva de la mañana fue la de Logan Costa trabajando nuevamente junto a sus compañeros y mostrando una amplia sonrisa. El central se mostró cercano, participativo y especialmente cómplice con varios integrantes de la plantilla. Entre ellos destacó Willy Kambwala, con quien mantiene una estrecha relación desde el pasado curso.

Costa y Willy Kambwala compartieron muchas horas durante sus respectivos procesos de recuperación. El defensa congoleño también permaneció varios meses apartado de los terrenos de juego por una grave lesión muscular y esa convivencia diaria en el gimnasio y en las instalaciones del club terminó fortaleciendo una amistad que volvió a quedar patente sobre el césped de Miralcamp.

Para Logan Costa, esta pretemporada tiene un significado especial. El 19 de julio de 2025, durante el primer encuentro amistoso del verano frente al Basilea, sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión obligó al futbolista a pasar por el quirófano y le hizo perderse prácticamente toda la temporada 2025/26.

Justo un año después de aquel duro contratiempo, el internacional por Cabo Verde vuelve a mirar hacia delante con el objetivo de recuperar continuidad, confianza y su mejor nivel competitivo.

Logan Costa, central que se ha incorporado a la pretemporada del Villarreal tras vivir el Mundial 2026 con Cabo Verde. / Villarreal CF

Doble sesión tras el primer amistoso

El Villarreal inició la pretemporada durante la semana del 6 de julio con las correspondientes pruebas médicas. El trabajo sobre el terreno de juego comenzó el día 9 bajo las órdenes de Iñigo Pérez, encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo del Submarino.

El pasado viernes 17 de julio, el conjunto amarillo disputó su primer encuentro de preparación ante el Benfica en el Estadio Algarve de Faro. El partido terminó con derrota del Villarreal por 2-0, con goles portugueses de Rafa Silva y Pavlidis.

Tras ejercitarse el sábado y descansar el domingo, la plantilla abrió este lunes una nueva fase de la preparación con una exigente doble sesión. El cuerpo técnico pretende aumentar progresivamente la carga física, introducir nuevos conceptos tácticos y acelerar la adaptación de los futbolistas al modelo de juego del entrenador navarro.

Logan Costa, central que se ha incorporado a la pretemporada del Villarreal tras vivir el Mundial 2026 con Cabo Verde. / Villarreal CF

Un refuerzo desde dentro para Iñigo Pérez

La incorporación de Logan Costa supone, en la práctica, un refuerzo de enorme valor para la defensa del Villarreal. Antes de su grave lesión, el central había mostrado potencia en los duelos, dominio del juego aéreo y capacidad para defender muchos metros a su espalda.

Ahora comienza una pretemporada decisiva para comprobar su evolución y recuperar el ritmo competitivo que todavía no pudo adquirir durante el Mundial. El Villarreal confía en que el defensa pueda completar el verano sin contratiempos y llegar en buenas condiciones al inicio de LaLiga.

Su regreso anticipado, su predisposición para acortar las vacaciones y la energía transmitida en Miralcamp convierten a Logan Costa en la primera gran noticia positiva de la semana amarilla.