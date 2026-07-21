Rodrigo Hernández, Álex Baena y Yeremy Pino elevan la cantera del Villarreal a una dimensión histórica e insuperable
Por primera vez, el Submarino presume de haber formado a campeones del mundo en sus categorías inferiores n Rodri Hernández levanta el trofeo al mejor jugador del torneo mientras que Álex Baena entra el club selecto de los ganadores de un Mundial, una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos
«Juega, juega». «Gírate, mueve la pelota». Rodrigo Hernández tenía 16 años cuando escuchaba esas instrucciones en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. «A dos toques, pase y golpeo… qué buena, Álex». Un niño de apenas 12 años recibía la enhorabuena tras marcar en los campitos de Vila-real. «Encara y finaliza… cómo juega este canario». Así hablaban los técnicos de un joven Yeremy Pino, que ya empezaba a dejar detalles diferentes en cada entrenamiento.
Muchas horas de trabajo y una creencia firme en un modelo de club basado en la cantera. Lo que quizá nadie imaginaba cuando Fernando Roig y José Manuel Llaneza tuvieron aquella visión de futuro es que Vila-real acabaría convirtiéndose en el origen de campeones del mundo.
Rodri, Balón de Oro
Es el capitán. Es el líder. Es el Balón de Oro de un Mundial plagado de estrellas mediáticas como Leo Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland. A sus 30 años y tras superar una lesión grave de rodilla, Rodrigo Hernández (22 de junio de 1996) dio un recital de cómo jugar al fútbol.
Rodri, que guarda un cariño especial al Villarreal, llegó al club en juveniles en 2013 para jugar en el Roda, procedente del Atlético de Madrid. Una de las curiosidades es que, como estudiante de la UJI, se desplazaba en tren de Castellón a Vila-real y en bici desde la estación a la Ciudad Deportiva.
Otra curiosidad es que el primer año no jugaba y estuvo a punto de dejar el fútbol, pero en el siguiente verano pegó un estirón y empezó a deslumbrar, debutando en el primer equipo en 2016. Con el Villarreal disputó 84 partidos, repartiendo seis asistencias y marcando dos goles hasta 2018, cuando firmó por el Atlético de Madrid por 20 millones. El Manchester City de Guardiola lo firmó y se ha convertido en una leyenda del equipo inglés. También del fútbol español.
Baena y su triple corona
Álex Baena (20 de julio de 2001) no ha tenido un año nada sencillo. El primero fuera de Vila-real desde que llegó en alevines. De ser pieza clave del Submarino a no tener muchos minutos en el Atlético de Madrid. Sin embargo, Luis de la Fuente ha creído en el talento y el sacrificio del talentoso mediapunta , que se ganó la titularidad después del estreno ante Cabo Verde. Fue el autor del gol del triunfo ante Uruguay, dio una asistencia contra Austria en octavos de final y entra un el club selecto de los jugadores que han alzado Eurocopa, Mundial y Juegos Olímpicos.
Yeremy, por y para el grupo
«Si me lo pides, me lo tatúo. Pero no será visible el tatuaje, que no es muy guapo», dijo sobre tatuarse al seleccionador Luis de la Fuente. Yeremy Pino (20 de octubre de 2002), en Miralcamp desde cadetes, reconoció «pasarlo mal» tras lesionarse del hombro contra Uruguay. A pesar de no jugar más en todo el Mundial, ha sido un jugador clave para hacer piña dentro del vestuario. El extremo canario tiene toda la confianza de Luis de la Fuente y ya tiene en su palmarés nacional una Nations League, una Eurocopa y un Mundial.
Borja Iglesias también estuvo en Miralcamp
No hay que olvidar otro futbolista campeón del mundo que tuvo pasado en el Villarreal, aunque no llegó a debutar con el primer equipo ni con el filial. Borja Iglesias llegó al club la temporada 2010/11 procedente de la cantera del Celta de Vigo. Jugó un año en el Roda, otro en el juvenil A y el último en el Villarreal C, marcando once goles. Uno de esos jugadores que no parece que hayan tenido pasado en el Submarino pero que vivió una etapa clave en su desarrollo en Miralcamp antes de regresar al Celta.
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