El Villarreal Femenino 2026/27 ya vuela hacia la Liga F

El Villarreal Femenino 2026/27 ya está en marcha. El conjunto amarillo ha arrancado la pretemporada esta semana, el lunes con los controles médicos y este martes ha celebrado su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica de Vila-real. El equipo dirigido por Jordi Ferriols comienza así la preparación de una nueva temporada en Primera Federación, la 2026/27, con el objetivo de volver a luchar por el ascenso a la Liga F.

El Submarino se quedó la pasada campaña a las puertas de regresar a la máxima categoría después de caer ante el Valencia Féminas en la eliminatoria definitiva del play-off. Tras dicho desenlace, el club ha apostado por mantener buena parte de la columna vertebral, incorporar juventud y reforzar la presencia de la cantera.

Aixa Salvador, junto a su abuela, en una imagen realizada para inmortalizar su renovación con el Villarreal Femenino. / Villarreal CF

Cinco caras nuevas

La plantilla cuenta por el momento con cinco fichajes. Las últimas incorporaciones son Carla Santaliestra y Natalia Serrano, anunciadas este mismo martes. Ambas se suman a las llegadas de Lucía González, Montse Alabart y Vera Rico.

Lucía González, centrocampista de 20 años, ha firmado hasta junio de 2028. Formada en el Levante UD, llegó a disputar 12 encuentros en la Liga F y aportará calidad y criterio a la sala de máquinas.

Vera Rico regresa al club en el que se formó, mientras que Alabart, Santaliestra y Serrano aumentan las alternativas de una plantilla que pretende ganar profundidad y competencia.

Lauris, en el primer entrenamiento de pretemporada del Villarreal Femenino 2026/27. / Villarreal CF

Continuidad en el bloque

El Villarreal también ha asegurado la continuidad de futbolistas importantes: Aixa Salvador, Svenja Paulsen, Irene Miguélez, María Cienfuegos, Lauris y las porteras Montse Quesada y Mar Segarra.

También renovaron durante el anterior ejercicio, y por tanto siguen, Nerea Pérez, Sara Medina, María Romero y Albeta. Además, continúan María Macías, Marta Querol y Gigi Moreira, que firmaron contratos por dos temporadas.

La estabilidad alcanza igualmente al banquillo. Jordi Ferriols seguirá como entrenador, después de que el club anunciara su renovación durante la pasada campaña. El técnico deberá ensamblar ahora las incorporaciones con un bloque que conoce la categoría y que ya compitió por el ascenso.

Jordi Ferriols ha dirigido este martes el primer entrenamiento de pretemporada. / Villarreal CF

La cantera tendrá un papel destacado. Balma Villamarín, Zuzanna Sadej, Andrea Catalá y Adriana Casanova han sido promocionadas al primer equipo.

Balma es una de las grandes promesas del club. La delantera castellonense, nacida en 2010, ha ampliado su contrato hasta la temporada 2027/28. Llegó al Villarreal con nueve años y debutó la pasada campaña en Primera Federación con solo 15, participando también en la Copa de la Reina.

El salto de las cuatro jóvenes refuerza la apuesta de la entidad por una plantilla que combine experiencia, talento emergente e identidad de cantera.

La centrocampista Sara Medina vive su segunda etapa en el Villarreal Femenino. / Villarreal CF

Seis bajas

En el capítulo de salidas, no continúan Lucía Gómez, Martuka, Marta Estupiñán, Claudia Enseñat, Danna Pesantez y Simona Meijer. Las seis bajas abren espacio para los fichajes y para las futbolistas de categorías inferiores.

A falta de nuevos movimientos, el Villarreal ya dispone de una base amplia para afrontar la pretemporada. Continuidad, fichajes y cantera sostienen un proyecto que volverá a tener como objetivo pelear por el ascenso a la Liga F.