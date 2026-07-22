La cesión de Dani Requena puede dejar un buen dinero en la caja del Villarreal

La operación Dani Requena tiene más fondo de lo que se había conocido hasta la fecha. El Villarreal CF mantiene intacta su confianza en el canterano. El centrocampista granadino jugará cedido la temporada 2026/27 en el Levante UD, donde tendrá la oportunidad de competir en Primera División después de su positivo paso por el Córdoba en la categoría de plata.

Un nuevo préstamo con el que el conjunto amarillo pretende impulsar definitivamente la progresión de uno de los futbolistas con mayor recorrido de su fútbol base, uno de los estandartes de la Cantera Grogueta como lo fueron en su día los ahora campeones del mundo Álex Baena, Yeremy Pino y Rodrigo Hernández.

La operación entre el Villarreal y el Levante presenta diferentes cláusulas destinadas a proteger los intereses del Submarino. Según ha podido conocer Mediterráneo, el acuerdo contempla una cesión por una temporada y una opción de compra de cinco millones de euros a favor del conjunto granota. Si el Levante decide ejercerla al término del curso, Requena firmaría un contrato por cuatro temporadas más, desde la campaña 2027/28.

Dani Requena, durante su presentación como nuevo jugador del Levante. / VILLARREAL CF

Pero una hipotética venta no supondría que el Villarreal perdiese el control sobre el futbolista. El club amarillo se reservaría un derecho de recompra durante los dos siguientes veranos posteriores al traspaso, es decir, hasta el 1 de septiembre del 2029, por unas cantidades similares a los cinco millones, aunque cada año se irá encareciendo la misma.

Cesión con opción de compra

El primer punto de la operación establece que Dani Requena jugará cedido en el Levante durante toda la temporada 2026/27. El objetivo del Villarreal es que el canterano pueda disfrutar de continuidad en la máxima categoría, algo que no tenía garantizado en la primera plantilla amarilla.

Al finalizar el curso, el Levante dispondrá de una opción no obligatoria para adquirir sus derechos por cinco millones de euros. En caso de ejecutar esa cláusula, el centrocampista pasaría a pertenecer al conjunto valenciano y quedaría vinculado al club granota previsiblemente hasta junio de 2031.

Dani Requena, en imagen antes de salir cedido al Córdoba, de Segunda División. / Juan Francisco Roca

La opción de compra permite al Levante apostar por el jugador si su rendimiento convence durante el ejercicio. A su vez, el Villarreal conserva herramientas para recuperar al futbolista en el futuro, en los veranos del 2028 y 2029. El acuerdo, por tanto, ofrece margen de maniobra a las dos entidades.

El mecanismo elegido recuerda a otras operaciones habituales entre clubes que confían en el potencial de un joven, pero que no pueden ofrecerle un espacio inmediato en su primera plantilla. El Villarreal permite que Requena avance profesionalmente sin renunciar completamente a su futuro deportivo.

La fórmula también reduce el riesgo de que una explosión del centrocampista en Primera División lo aleje definitivamente de la entidad amarilla. Aunque el Levante tendría la posibilidad de incorporarlo en propiedad, los derechos de recompra dejarían abierta la puerta a un regreso durante las dos temporadas siguientes.

El salto a Primera después de crecer en Córdoba

Dani Requena afrontará su segunda cesión consecutiva después de jugar durante el pasado ejercicio 2025/26 en el Córdoba. Su paso por El Arcángel resultó importante para su desarrollo, ya que pudo competir con regularidad en Segunda División y adquirir experiencia dentro de un contexto exigente.

El joven centrocampista firmó una buena temporada en el conjunto andaluz, confirmando las condiciones que había mostrado anteriormente en las categorías inferiores del Villarreal. Su rendimiento en Córdoba reforzó la idea de que necesitaba un nuevo desafío competitivo, esta vez en la máxima categoría del fútbol español.

Dani Requena, jugador del Villarreal cedido al Levante. / Villarreal CF

A pesar de su crecimiento, Requena no tenía asegurados los minutos que necesitaba en el primer equipo del Villarreal. La competencia existente en el centro del campo amarillo y la necesidad de seguir acumulando partidos llevaron al club a buscar una salida que combinase exigencia deportiva y protección contractual.

El Levante apareció como una oportunidad adecuada. El conjunto granota le ofrece un escenario de Primera División, cercanía geográfica y la posibilidad de competir por un puesto dentro de una plantilla que necesita futbolistas jóvenes, dinámicos y con margen de crecimiento.

Una vida ligada a la Cantera Grogueta

Nacido en Cenes de la Vega, Granada, el 12 de febrero de 2004, Dani Requena llegó muy joven a la estructura formativa del Villarreal. El centrocampista se incorporó a la Cantera Grogueta antes de cumplir los 15 años y fue superando etapas hasta convertirse en uno de los jugadores destacados del filial amarillo.

El Villarreal cedió a Dani Requena al Córdoba la pasada temporada. / Diario de Córdoba

Sus actuaciones con el Villarreal B terminaron abriéndole las puertas del primer equipo. Requena llegó a debutar en Primera División bajo las órdenes de Marcelino García Toral, un paso que confirmó la confianza depositada por la entidad en sus cualidades.

Mediocentro con capacidad para participar en la construcción del juego, interpretar los espacios y ofrecer equilibrio, el granadino ha ido completando su formación con experiencias fuera del club. Primero lo hizo en Segunda División con el Córdoba y ahora afrontará un escalón superior en el Levante.