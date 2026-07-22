El plan del Villarreal en el centro del campo de cara a la Champions

El Villarreal CF afronta la reestructuración de su centro del campo después de un verano marcado por las salidas de dos futbolistas de enorme peso y experiencia. Dani Parejo y Thomas Partey finalizaron sus respectivos contratos al término de la temporada 2025/26 y el club decidió no presentarles una propuesta de renovación, abriendo una nueva etapa en una zona del campo que había tenido al centrocampista de Coslada como uno de sus principales referentes durante los últimos años.

Como Rodri, Maciá puede desenvolverse como pivote por delante de la defensa, interpretar los espacios, ofrecer soluciones en la salida de balón y dar equilibrio al equipo.

Sin Parejo ni Thomas, el Submarino ha optado inicialmente por una fórmula basada en la continuidad, la juventud y la confianza en su cantera. Iñigo Pérez cuenta actualmente con cuatro mediocentros para afrontar el inicio del curso 2026/27: Pape Gueye, Santi Comesaña, Carlos Maciá y Alassane Diatta. Los dos primeros forman parte de la estructura consolidada del primer equipo, mientras que los dos últimos han sido promocionados desde el Villarreal B y están llamados a asumir un protagonismo creciente.

La dirección deportiva no descarta reforzar la posición antes de que finalice el mercado de verano, pero tampoco considera imprescindible realizar una incorporación a cualquier precio. El club únicamente activaría una operación si aparece una oportunidad de mercado que encaje deportivamente, llegue libre o cedida y no obligue a realizar un desembolso importante.

Pape Gueye, jugador del Villarreal CF, mejor futbolista africano de LaLiga 2025/26. / Villarreal CF

Requena vuelve a salir cedido

La primera planificación contemplaba también el regreso de Dani Requena, quien volvió al Villarreal después de completar la pasada temporada cedido en el Córdoba CF, en Segunda División. Su buen rendimiento en el conjunto andaluz le permitió regresar con más experiencia y minutos en el fútbol profesional, aunque finalmente el club ha optado por una nueva cesión para favorecer su crecimiento.

El pasado viernes 17 de julio se oficializó su incorporación al Levante UD, donde tendrá la oportunidad de competir en Primera División. La operación se cerró mediante una cesión por una temporada y contempla una opción de compra no obligatoria de cinco millones de euros.

Dani Requena, jugador del Villarreal cedido al Levante. / Levante UD

En caso de que el Levante decida ejecutar esa opción, el Villarreal conservará mecanismos para recuperar al futbolista posteriormente. El acuerdo incluye cláusulas de recompra durante los veranos de 2028 y 2029, una fórmula que permite al club amarillo mantener el control sobre la evolución de uno de sus canteranos y evitar una desvinculación definitiva si confirma su progresión en la máxima categoría.

La salida de Requena deja más despejado el camino para Maciá y Diatta, dos jugadores en los que el cuerpo técnico y la dirección deportiva tienen depositadas grandes expectativas.

Alassane Diatta, mediocentro de 20 años del Villarreal. / Villarreal CF

Maciá, una de las grandes joyas de la cantera

Dentro de la apuesta por los jóvenes destaca especialmente Carlos Maciá, considerado internamente como una de las grandes joyas de la Cantera Grogueta. El Villarreal entiende que el centrocampista está preparado para dar pasos importantes dentro del primer equipo y le atribuye una proyección que podría llevarle, con el tiempo, hasta el fútbol internacional.

En el club comparan algunas de sus características con las de Rodrigo Hernández, capitán de la selección española campeona del mundo y otro mediocentro que completó una parte fundamental de su formación en la cantera amarilla. Como Rodri, Maciá puede desenvolverse como pivote por delante de la defensa, interpretar los espacios, ofrecer soluciones en la salida de balón y dar equilibrio al equipo.

Carlos Maciá, mediocentro del Villarreal B que debutó con 17 años en Primera División y que ya está en el primer equipo del Submarino. / Erik Pradas

Esa comparación no supone que el Villarreal pretenda acelerar los plazos de su evolución, pero sí refleja la confianza existente en sus condiciones. La idea es que se integre plenamente en la dinámica del primer equipo, compita por minutos y continúe desarrollando los aspectos físicos, tácticos y competitivos necesarios para asentarse en Primera División.

También Alassane Diatta entra de lleno en los planes de Iñigo Pérez. El joven centrocampista ha sido promocionado desde el filial y es valorado como un futbolista de presente y futuro. Su energía, capacidad para abarcar terreno y margen de crecimiento ofrecen al nuevo entrenador una alternativa diferente para completar la rotación de la medular.

Gueye y Comesaña celebran un gol del Villarreal. / Agencias

Sin ofertas por Gueye... por ahora

Mientras los canteranos buscan consolidarse, Pape Gueye y Santi Comesaña están llamados a ejercer como los principales referentes de la posición. El caso de Pape Gueye tiene una incidencia directa sobre toda la planificación deportiva. El internacional senegalés es considerado un jugador indiscutible y, por el momento, el Villarreal no ha recibido ofertas concretas para negociar su salida.

La postura del club es firme: quien pretenda contratarlo deberá acercarse a los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión. Mientras Gueye permanezca en la plantilla, la dirección deportiva no contempla realizar una inversión millonaria para incorporar a otro mediocentro. Su presencia garantiza músculo, capacidad defensiva, recuperación de balón y potencia para romper líneas desde la zona central.

Un fichaje solo si aparece la oportunidad adecuada

El Villarreal permanecerá atento al mercado, pero sin urgencias. El escenario preferido es mantener la actual estructura y permitir que Maciá y Diatta encuentren espacio dentro del primer equipo. Solamente se valoraría la incorporación de otro centrocampista si aparece un jugador que mejore la plantilla y que pueda llegar mediante una operación económicamente favorable, principalmente como agente libre o en calidad de cedido.

Pape Gueye, en el Mundial con Senegal. / AGENCIAS

En ese supuesto, uno de los dos canteranos podría alternar su participación entre el primer equipo y el Villarreal B para disponer de continuidad competitiva. El objetivo del club es evitar que una incorporación frene por completo la progresión de ambos jóvenes.

La situación cambiaría radicalmente si se produjera la venta de Gueye. Una salida por una cantidad cercana a su cláusula obligaría al Villarreal a acudir al mercado para realizar una inversión importante en un mediocentro de primer nivel, capaz de cubrir el vacío deportivo que dejaría el senegalés.

A día de hoy, sin embargo, ese escenario no se encuentra sobre la mesa. Iñigo Pérez inicia el curso con Gueye y Comesaña como jugadores consolidados y con Maciá y Diatta como las grandes apuestas de futuro. El Villarreal no cierra la puerta a reforzar el centro del campo, pero tampoco fichará por fichar: la cantera tendrá su oportunidad y cualquier llegada estará condicionada por el precio, el encaje deportivo y los posibles movimientos que se produzcan durante las últimas semanas del mercado.