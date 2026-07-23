El Villarreal anuncia la retransmisión en directo de su amistoso contra el Levante: ¿Dónde y cuándo verlo?
El Villarreal CF ha confirmado la retransmisión de su amistoso contra el Levante UD, como parte de una pretemporada donde todos los partidos serán televisados
Tras la finalización del Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol a nivel de competición oficial se toma un respiro hasta mediados de agosto, que será cuando arranquen las principales ligas europeas. Ello no quita que el fútbol pare, y que los principales clubs de las competiciones más importantes se encuentran inmersos en sus respectivas pretemporadas. Es el caso del Villarreal CF, conjunto que comienza una nueva etapa de la mano de Iñigo Pérez en el banquillo y que trabaja sobre el césped desde el pasado 9 de julio.
Al respecto de esta etapa estival, el Submarino ha confirmado este jueves que el encuentro amistoso de pretemporada ante el Levante UD será retransmitido en directo. El partido se disputará el próximo miércoles 5 de agosto, a partir de las 10.00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real, un duelo que será televisado por À Punt Media.
La televisión autonómica valenciana ofrecerá en directo una de las últimas pruebas del conjunto amarillo antes del comienzo de la temporada 2026/27. El duelo permitirá a los aficionados seguir la evolución del nuevo proyecto dirigido por Iñigo Pérez ante un rival de Primera División y en un escenario habitual para los partidos de preparación del Submarino.
Acceso exclusivo para los abonados
El Villarreal también ha recordado que el acceso al Mini Estadi será exclusivo para los abonados del club amarillo. Por tanto, únicamente los socios podrán presenciar el amistoso desde las gradas de la Ciudad Deportiva.
El horario matinal, fijado a las 10.00 horas, pretende evitar las temperaturas más elevadas del mes de agosto. Los seguidores que no puedan desplazarse hasta Miralcamp tendrán la posibilidad de ver el partido a través de la retransmisión de À Punt.
El encuentro frente al Levante será el penúltimo amistoso programado por el Villarreal durante una pretemporada en la que el club ha anunciado que todos los partidos serán televisados en directo. Los canales de emisión de cada compromiso se están confirmando progresivamente a través de los medios oficiales de la entidad.
El PSV, la próxima prueba del Villarreal
Antes de medirse al conjunto granota, el Villarreal afrontará este sábado, 25 de julio, su segundo partido de preparación. El equipo amarillo visitará al PSV Eindhoven en el Philips Stadion, en un encuentro que comenzará a las 18.00 horas y que también se podrá seguir en directo y en abierto a través del canal GOL.
La expedición grogueta viajará este viernes hacia los Países Bajos después de completar por la mañana una última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. La plantilla partirá desde València con destino a Maastricht y, una vez en suelo neerlandés, se desplazará hasta Eindhoven para quedar concentrada.
El duelo contra el PSV será la segunda prueba del verano para los de Iñigo Pérez después de la derrota por 2-0 ante el Benfica en el primer amistoso de la pretemporada.
La Como Cup, antes de recibir al Levante
Después del encuentro en Eindhoven, el Villarreal viajará a Italia para disputar la Como Cup. El miércoles 29 de julio, los amarillos jugarán dos partidos de 45 minutos en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.
El primer enfrentamiento será contra el AlUla SC, a partir de las 19.00 horas, mientras que a las 22.00 horas el Submarino se medirá al Como 1907. En función de los resultados de estas primeras jornadas, el Villarreal disputará el viernes 31 de julio o el sábado 1 de agosto un nuevo partido de 90 minutos ante un rival todavía por determinar.
Tras su participación en el torneo italiano, el equipo regresará a Vila-real para recibir al Levante el miércoles 5 de agosto, con retransmisión en directo por À Punt y entrada reservada a los abonados.
El Galatasaray cerrará la preparación
El último compromiso anunciado de la pretemporada llevará al Villarreal hasta Estambul. El conjunto amarillo se enfrentará al Galatasaray el sábado 8 de agosto, a las 20.00 horas, en el RAMS Park.
Será la última gran prueba del equipo de Iñigo Pérez antes del inicio de la competición oficial. Hasta entonces, el cuerpo técnico continuará repartiendo minutos, probando alternativas y avanzando en la adaptación de la plantilla al nuevo modelo de juego.
todos los partidos serán televisados en directo.
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