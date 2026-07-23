El Villarreal B arranca su periplo de siete amistosos ante el Valencia Mestalla

El Villarreal B, que inició el pasado jueves 16 de julio su pretemporada 2026/27. afronta este sábado su primera prueba sobre el césped. El conjunto dirigido por David Albelda recibe al Valencia Mestalla, a partir de las 10.00 horas y a puerta cerrada, en el Campo 9 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real, en el encuentro que abrirá un calendario de siete amistosos antes de la competición oficial.

El filial del conjunto amarillo regresó al trabajo el pasado 16 de julio y ha dedicado sus primeras sesiones a recuperar sensaciones, acumular carga física y comenzar a asimilar los conceptos del cuerpo técnico. Después de algo más de una semana de entrenamientos, el duelo autonómico permitirá a Albelda realizar las primeras pruebas, repartir minutos y comprobar el estado de una plantilla que volverá a competir en una Primera Federación tan exigente como igualada.

David Albelda, entrenador del Villarreal B. / Villarreal CF

Primer examen en Miralcamp

El enfrentamiento servirá como punto de partida para un Villarreal B que encara la temporada con la intención de crecer desde la estabilidad y acercarse a la zona de promoción de ascenso a Segunda División. Más allá del resultado, el amistoso debe ofrecer las primeras pistas sobre el reparto de roles, la adaptación de los jóvenes y la respuesta física del equipo.

La segunda cita llegará el viernes 31 de julio ante el Chelsea sub-21, a las 11.00 horas en Oliva Nova, un partido atractivo por el contraste de estilos y por la oportunidad de medirse a una de las canteras más reconocidas del fútbol inglés.

Alvaro Alcaide, en un entrenamiento del Villarreal B 2026-27. / Villarreal CF

Una pretemporada de dificultad creciente

En agosto, el Mini Submarino elevará el nivel competitivo. El martes 4 visitará al CD Eldense en el Pepico Amat, a las 19.00 horas, y tres días después se enfrentará al Intercity en el Guillermo Amor de Benidorm, a las 10.00. Serán dos compromisos consecutivos fuera de casa y una buena prueba para medir la capacidad del equipo para competir con poco margen de recuperación.

La recta final reunirá a varios rivales que también militarán en el Grupo 2 de Primera Federación. El Real Zaragoza visitará el Mini Estadi el sábado 15 de agosto, a las 19.00 horas, y el Nàstic de Tarragona hará lo propio el miércoles 19, a las 20.00. Dos partidos de especial valor para calibrar el nivel del filial frente a conjuntos exigentes.

Uno de los entrenamientos del Villarreal B 2026-27. / Villarreal CF

El Teruel, último ensayo antes de la Liga

La preparación concluirá el sábado 22 de agosto ante el CD Teruel, a las 20.30 horas en Pinilla. Será el último banco de pruebas antes del estreno liguero, previsto para el fin de semana del 30 de agosto ante el Rayo Majadahonda. Para entonces, Albelda espera haber definido la base del equipo, ajustado los mecanismos colectivos y dado ritmo competitivo a una plantilla que afronta el nuevo curso con ambición, pero consciente de la dureza de la categoría.

Antes de mirar tan lejos, el primer paso llegará este sábado en Miralcamp (Campo 9 a puerta cerrada). El Valencia Mestalla marcará el inicio de siete exámenes con los que el Villarreal B pretende construir su identidad y llegar preparado al momento de la verdad.