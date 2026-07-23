El Villarreal ya tiene plan de viaje a Eindhoven para medirse al PSV en un amistoso que será televisado: ¿Dónde podrá verse?

El Villarreal CF afronta esta semana su segundo compromiso de la pretemporada 2026/27. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez se desplazará el viernes hasta los Países Bajos para enfrentarse el sábado, 25 de julio, al PSV Eindhoven en el Philips Stadion. El encuentro comenzará a las 18.00 horas y podrá seguirse en directo y en abierto.

Será la segunda prueba del verano para el equipo amarillo después del amistoso disputado el pasado viernes en Portugal ante el Benfica, que terminó con victoria del conjunto lisboeta por 2-0. El duelo ante el PSV permitirá al técnico navarro del Submarino seguir evaluando la evolución física y táctica de la plantilla tras las primeras semanas de trabajo.

Un duelo que, tras el acuerdo alcanzado entre la entidad amarilla y el canal televisivo GOL, podrá verse en directo a través del canal GOL, tanto en las diferentes plataformas televisivas como en su página web.

Gerard Moreno, en el Benfica-Villarreal. / Villarreal CF

Entrenamiento y vuelo hacia Maastricht

La agenda del Villarreal comenzará el viernes, 24 de julio, con una sesión de entrenamiento a partir de las 9.30 horas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Iñigo Pérez dirigirá el último ensayo en Vila-real antes de emprender el desplazamiento a tierras neerlandesas.

Después de la sesión matinal, la plantilla amarilla comerá y descansará en las instalaciones deportivas. La expedición se trasladará posteriormente hasta el aeropuerto de València, desde donde tiene previsto despegar a las 16.30 horas con destino a Maastricht.

El encuentro comenzará a las 18.00 horas y podrá seguirse en directo y en abierto a través del canal GOL, tanto en las diferentes plataformas televisivas como en su página web. Iñigo Pérez

Una vez en suelo neerlandés, jugadores, cuerpo técnico y representantes del club completarán por carretera el trayecto hasta Eindhoven. El Villarreal quedará concentrado en la ciudad antes de afrontar el sábado su segundo amistoso del verano en uno de los escenarios más destacados del fútbol de los Países Bajos.

Iñigo Pérez, entrenador groguet, en el Benfica-Villarreal. / Villarreal CF

El PSV-Villarreal, en directo por GOL

El Villarreal y GOL han alcanzado un acuerdo para que el partido se retransmita en directo y en abierto. Los aficionados groguets podrán seguir el encuentro ante el PSV Eindhoven desde las 18.00 horas, a través del canal de televisión o de la emisión online de GOL.

El club amarillo ha confirmado, además, que todos los partidos de la pretemporada serán retransmitidos en directo por televisión. Los canales encargados de ofrecer los siguientes compromisos se irán anunciando próximamente a través de los medios oficiales del Villarreal.

Siete encuentros durante la preparación

El Submarino disputará un total de siete partidos amistosos, aunque dos de ellos tendrán una duración de 45 minutos dentro de la Como Cup. Tras las citas contra Benfica y PSV, el equipo viajará a Italia para participar en este torneo internacional.

Carlos Romero, en el Benfica-Villarreal. / Villarreal CF

Miércoles, 29 de julio (Como Cup):

AIUla SC-Villarreal (19.00 horas en el Estadio Giuseppe Sinigaglia). Formato de 45 minutos.

Como 1907-Villarreal (22.00 horas en el Estadio Giuseppe Sinigaglia). Formato de 45 minutos.

Viernes, 31 de julio / Sábado, 1 de agosto (Como Cup):

Partido con rival aún por confirmar tras la disputa de las dos primeras jornadas de la Como Cup. Formato de 90 minutos.

Miércoles, 5 de agosto:

Villarreal-Levante (10.00 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva).

Sábado, 8 de agosto:

Galatasaray-Villarreal (20.00 horas en el RAMS Park de Estambul).

Antes de afrontar esos encuentros, el Villarreal tiene una exigente prueba ante el PSV para seguir acumulando minutos, mejorar automatismos y avanzar en la construcción del nuevo proyecto de Iñigo Pérez.