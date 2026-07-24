En directo | PSV Eindhoven-Villarreal: El Submarino afronta este sábado su segundo amistoso

Pasito a pasito, a más. El Villarreal CF de Iñigo Pérez continúa su hoja de ruta en esta pretemporada con el segundo amisto que disputa este sábado a las 18.00 horas ante un club prestigioso del fútbol neerlandés como es el PSV Eindhoven, en el Phillips Stadion con capacidad para 35.119 espectadores. El Submarino, tras el debut con derrota ante el Benfica, busca asimilar los conceptos del nuevo técnico y, lo más importante, evitar lesiones en una fase clave para coger el ritmo. En el horizonte, todavía lejos, el debut liguero en en Santander todavía lejos, el 16 de agosto ante el Racing (21.00 horas).

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