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En directo | PSV Eindhoven-Villarreal: El Submarino afronta este sábado su segundo amistoso
El conjunto de Iñigo Pérez mete la segunda marcha en esta pretemporada frente al conjunto neerlandés después de la derrota en el estreno ante el Benfica
Pasito a pasito, a más. El Villarreal CF de Iñigo Pérez continúa su hoja de ruta en esta pretemporada con el segundo amisto que disputa este sábado a las 18.00 horas ante un club prestigioso del fútbol neerlandés como es el PSV Eindhoven, en el Phillips Stadion con capacidad para 35.119 espectadores. El Submarino, tras el debut con derrota ante el Benfica, busca asimilar los conceptos del nuevo técnico y, lo más importante, evitar lesiones en una fase clave para coger el ritmo. En el horizonte, todavía lejos, el debut liguero en en Santander todavía lejos, el 16 de agosto ante el Racing (21.00 horas).
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BUENAAAAS TARDES | Muy buenas tardes. Ya se ha terminado el Mundial y España es campeona del mundo. Vuelve el fútbol de verano, el de los amistosos, el de ver a los nuevos fichajes. ¿Hay ganas de ver al nuevo Submarino de Iñigo Pérez? Pues este sábado a las 18.00 horas, segundo test de pretemporada ante el PSV Enindhoven. En este directo te contaremos lo que suceda en el encuentro.
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