Javi Valle, el vila-realense de DAZN que cubrió su primer Mundial y vio el gol de Ferran a unos metros: "Ver a Messi y Cristiano en 24 horas sin dormir no tuvo ningún tipo de sentido"

Javi Valle todavía está intentando asimilar todo lo vivido durante este último mes. El vila-realense, periodista de DAZN, creador de Parama —un canal de YouTube centrado en viajes y reportajes sociales— y con una faceta ligada también a la interpretación, ha vivido su primer Mundial a pie de campo. Incluso ha sido imagen de un anuncio de champú que, como él mismo bromea, salió «hasta en la sopa». Tras recorrer Estados Unidos de punta a punta y con micro en mano, cuenta a Mediterráneo cómo es cubrir desde dentro un evento de esta envergadura.

«Entré en DAZN en 2022 y este ha sido mi primer Mundial. La experiencia ha sido una locura y muy intensa porque hemos viajado muchísimo. Es un sueño hecho realidad, pero a veces no soy capaz de ponerlo en valor. Mis amigos me lo dicen. Sé que tengo suerte, pero también he venido a trabajar. No deja de ser mucho esfuerzo», cuenta de primeras.

Javi Valle junto a Rodri Hernández tras la final del Mundial en Nueva York. / MEDITERRÁNEO

El oficio de ser inalámbrico

Valle, que durante la temporada es inalámbrico de LaLiga, con especial cariño a su Villarreal, explica que el trabajo a pie de campo va mucho más allá de aparecer unos segundos en pantalla. Hay preparación, contexto y mucha capacidad de reacción.

«Intento tener una ficha de cada jugador y de cada equipo, escuchar bien las ruedas de prensa y apoyarme en perfiles y análisis tácticos. Tenemos empresas que nos aportan muchos datos y con eso intentamos ofrecer un producto lo más completo posible», explica.

La presión, además, fue grande desde el inicio. No solo por el escenario, sino también por el equipo de retransmisión. «Era la primera vez que hacía pie de campo con Axel Torres y José Sanchís. Exigen mucho porque saben muchísimo y tienes que responder», reconoce.

Javi Valle, durante una retransmisión. / MEDITERRÁNEO

El desgaste de cubrir un Mundial

Los espectadores solo ven el partido, pero detrás de cada reportero hay pasión, preparación y también muchísimo desgaste. Valle lo vivió en primera persona durante una ruta interminable por Estados Unidos. «Es bastante duro. A ratos lo he pasado bastante mal. Los dos primeros partidos de Argentina y Portugal los hice sin dormir. Hice el Argentina-Argelia a las 20.00 horas en Kansas, me hice la maleta y a las 2.30 teníamos que salir para Houston porque el Portugal-RD Congo era a las 12.00. Eso lo hice un par de veces y fue matador», cuenta.

Kansas, Vancouver, Houston, Dallas, Los Ángeles, Nueva York, Miami... El mapa del Mundial fue también el mapa del cansancio. «Cuando acabó el Mundial me puse malo, estaba con fiebre. Me relajé y fue como que me cayó todo», recuerda. Aun así, entre el agotamiento también hubo momentos imposibles de olvidar.

Javi Valle y Nico Williams. / MEDITERRÁNEO

Messi y Cristiano, dos imágenes para siempre

En apenas 24 horas, Valle vivió dos escenas que ya forman parte de su memoria profesional. Primero, Leo Messi. Después, Cristiano Ronaldo. Dos gigantes del fútbol mundial vistos desde una posición privilegiada.

«Más allá de la final, estos dos momentos se me quedarán grabados para siempre. Cada vez que Messi tocaba la pelota la gente se levantaba. Estábamos viendo historia de los Mundiales con su hat-trick con 39 años», relata.Y sin apenas dormir, llegó el turno de Cristiano. «Lo veías con 41 años a punto de saltar al césped, resoplando, saltando, extramotivado. Yo pensaba: ‘Joder, estoy delante de la historia del fútbol’. Ver esas dos cosas no tuvo ningún tipo de sentido».

La felicidad del gol de Ferran

El momento más especial llegó en la final. El gol de Ferran Torres lo vivió a unos metros. Valle estaba a pie de campo, justo en la portería en la que España encontró el tanto que le dio la segunda estrella. «Cuando Ferran mete el puñetero gol que nos da el Mundial, yo estaba en esa portería. Fue impresionante. Ver tan cerca cómo le pegaba con el alma fue increíble», detalla. De hecho, aún le cuesta ponerlo en perspectiva. «Con los años lo saborearé. Es muy difícil valorarlo en el momento. Ha sido la experiencia de mi vida. Ese gol no se me va a olvidar en la vida. Vi mucha unión entre prensa, jugadores y afición».

Javi Valle y Pepe Reina. / MEDITERRÁNEO

El orgullo de llevar Vila-real por el mundo

En mitad de un Mundial, con focos, estrellas y escenarios gigantes, Valle nunca perdió de vista sus raíces. Para él, representar de alguna manera a Vila-real también formó parte del viaje. «No hay mayor orgullo que llevar el nombre de Vila-real como humildemente puedo, por todo el mundo. Es un pueblo pequeño e intento que se le tenga en cuenta, también en LaLiga», asegura.

Ese vínculo estuvo presente durante el torneo. «Yeremy fue súper majo conmigo. Esa conexión estaba ahí. Igual que con Aitana Bonmatí o Pepe Reina, comentarista en DAZN, con quien compartí muchísimos momentos. Fue impresionante. Pepe es un tipo de 10 y muy humilde para la leyenda que es. Además mi hermano es preparador físico de su cuerpo técnico en el juvenil y se notaba un cariño especial".

Una vecina de Orpesa en pleno Mundial

Y hasta hubo espacio para una anécdota inesperada en plena retransmisión. Antes de un partido de Argentina, un aficionado empezó a cantar «la tortilla es mejor que el choripán» y, en medio del ambiente, una mujer se le acercó para decirle que era su vecina de Orpesa.

«Era la del primero, me quedé loco», recuerda entre risas. Una escena mínima dentro de un Mundial enorme, pero también una de esas historias que explican la parte más humana de una cobertura de este tipo.

Parama, la otra mirada de Javi Valle

Más allá de DAZN, Javi Valle también ha construido una mirada propia a través de Parama, su canal de YouTube centrado en viajes y reportajes sociales. Una faceta que conecta con su forma de contar: curiosa, cercana y con interés por las historias que hay detrás de los lugares y las personas. "En los parones internacionales es cuando puedo escaparme. El año pasado estuve en China y en septiembre me voy a Argentin".

Después de un mes recorriendo Estados Unidos, durmiendo poco y viviendo la historia desde dentro, Valle empieza ahora a tomar distancia. Todavía le cuesta asimilarlo, pero hay una certeza que ya tiene clara: este Mundial no se le olvidará nunca.