El Mundial deja 1,4 millones de euros al Villarreal por sus ocho internacionales.

El Mundial 2026 también tendrá un importante retorno económico para el Villarreal CF. El club amarillo ingresará unos 1.595.000 dólares, 1.400.105,34 millones de euros al cambio, por la participación de los ocho futbolistas vinculados al Submarino en la cita celebrada en Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA ha reservado 250 millones de dólares de su Programa de Ayudas a Clubs para compensar a las entidades que cedieron jugadores a las selecciones. La asignación mínima prevista es de 5.000 dólares (4.394,40 euros) por futbolista y día, contabilizados desde el inicio de la concentración de cada combinado hasta el día posterior a su eliminación.

Existe, no obstante, una particularidad en el caso de Thomas Partey. Aunque Ghana continuó en el torneo durante los primeros días de julio, el centrocampista finalizó su contrato con el Villarreal el 30 de junio. Por ello, al club únicamente le corresponde la compensación generada hasta esa fecha.

Thomas Partey (d), jugador del Villarreal que jugó el Mundial 2026 con Ghana. / Agencias

Ocho mundialistas y 319 días

Thomas Partey acudió con Ghana; Renato Veiga, con Portugal; Logan Costa, con Cabo Verde; Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, con Canadá; Nicolas Pepe, con Costa de Marfil; Pape Gueye, con Senegal; y Alex Freeman, con EEUU.

Partey estuvo concentrado con Ghana desde el 25 de mayo, pero el Villarreal solo puede contabilizar 37 jornadas, hasta el 30 de junio. Esto supone 185.000 dólares, alrededor de 162.395 euros.

Los jugadores que más días generan para el Submarino son Logan Costa, Buchanan, Oluwaseyi y Freeman, con 42 jornadas cada uno. Canadá es la selección que más dinero aporta, ya que Buchanan y Oluwaseyi suman conjuntamente 368.680 euros.

Renato Veiga celebra el tanto de Portugal frente a la RD Congo en el Mundial. / SAM WASSON

Un ingreso todavía provisional

El cálculo sitúa al Villarreal ligeramente por encima de los 1,4 millones de euros, una cantidad relevante derivada de la cesión de sus futbolistas a las selecciones nacionales.

El recorrido de las selecciones fue determinante. Costa de Marfil cayó el 30 de junio; Senegal, el 1 de julio; Cabo Verde, el día 3; Ghana y Canadá, el 4; y Portugal y Estados Unidos, el 6. Esa progresión permitió al club de la Plana Baixa añadir días de compensación y convertir su amplia representación mundialista en un nuevo ingreso para sus cuentas.

La corrección correspondiente a Partey reduce la estimación en cinco días, 25.000 dólares y alrededor de 21.945 euros. El resto de jugadores sí genera compensación hasta el día posterior a la eliminación de su selección, al mantener durante todo ese periodo su vinculación contractual con el club amarillo.

La cifra todavía debe considerarse provisional, ya que será la FIFA la que confirme posteriormente el reparto definitivo de su Programa de Ayudas a Clubes y los importes que corresponden a cada entidad.

Buchanan intenta desbordar al jugador de Bosnia y Herzegovina en el Mundial. / EDUARDO LIMA

Por la fase de clasificación

A ello hay que añadirle los 125.000 dólares (109.860 euros) que el club debe percibir por la participación de sus jugadores en la fase de clasificación previa para dicho Mundial 2026, sin contar los partidos de Canadá y EEUU, que estaban clasificados como organizadores.