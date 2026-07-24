La previa | El Villarreal sube el listón ante el PSV en el Philips Stadion... sin Tenas pero con varios mundialistas

El Villarreal CF afronta en la tarde de este sábado, 25 de julio, su segundo amistoso de la pretemporada 2026/27 con una prueba de máxima exigencia. Después de estrenarse con derrota frente al Benfica (2-0) en el Estadio Algarve de Faro, el conjunto amarillo visita al PSV Eindhoven a las 18.00 horas en el Philips Stadion. El encuentro se podrá seguir en directo y en abierto a través de GOL.

Otro rival de Champions

El calendario estival no concede tregua al nuevo proyecto de Iñigo Pérez. Si el primer examen fue ante uno de los grandes del fútbol portugués, el segundo enfrentará al Submarino con el vigente campeón neerlandés, que ha encadenado tres títulos consecutivos de la Eredivisie. El PSV, dirigido por Peter Bosz, llega además rodado y con una clara vocación ofensiva: en su último ensayo superó por 7-3 al Union Saint-Gilloise en un partido de preparación dividido en 150 minutos.

El Philips Stadion es el estadio del SV Eindhoven. / PSV Eindhoven

Más allá del resultado, el duelo servirá para comprobar la evolución del Villarreal después de otra semana de trabajo. En Faro, Iñigo Pérez repartió esfuerzos, utilizó a numerosos jugadores y dio protagonismo a varios futbolistas jóvenes. Ahora tendrá la oportunidad de continuar implantando sus conceptos ante un adversario intenso, acostumbrado a dominar mediante la posesión y a presionar muy arriba.

Regresan cuatro mundialistas

La principal novedad de la convocatoria es la presencia de Pape Gueye, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, que se incorporan a la dinámica de partidos después de su participación en el Mundial. Su regreso amplía las alternativas del técnico navarro y permitirá aumentar progresivamente la carga competitiva de una plantilla que todavía se encuentra en plena construcción.

La expedición amarilla ha partido con retraso este viernes desde el Aeropuerto de València con destino a Maastricht. Desde allí se desplazará por carretera hasta Eindhoven y estableció su cuartel general en el Pullman Eindhoven Cocagne Hotel, donde también pasará la noche después del encuentro. El Villarreal no regresará directamente a casa, ya que mañana domingo iniciará la segunda parte de su gira europea.

Arnau Tenas saldrá del Villarreal cedido al Real Mallorca. / Gabriel Utiel

Sin Arnau Tenas

A su vez, el guardameta Arnau Tenas ya no ha formado parte de la expedición que se ha desplazado a Países Bajos ante su inminente salida como cedido al Real Mallorca, club con el que el Submarino tiene ya un principio de acuerdo. Al respecto, el Villarreal negocia con el RB Leipzig la llegada de Péter Gulácsi, internacional por Hungría de 36 años. Con el portero húngaro hay acuerdo, pero no con el club alemán y el Submarino baraja otras alternativas para reforzar la portería con un meta que compita con Luiz Júnior y tenga experiencia en Champions League.

Pape Gueye, celebrando un gol e el Mundial, ya se ha incorporado al Villarreal. / EDUARDO LIMA

Rumbo a la Como Cup

El equipo volará el domingo a las 12.00 horas desde Maastricht hasta el Aeropuerto de Milán Malpensa y posteriormente se trasladará al Novarello Resort & Spa, cerca de Como. Allí quedará concentrado para preparar la Como Cup, torneo en el que el miércoles 29 disputará dos encuentros de 45 minutos: frente al AIUla SC a las 19.00 horas y contra el Como 1907 a las 22.00 horas.

Dependiendo de los resultados, los amarillos jugarán otro partido de 90 minutos el viernes 31 de julio o el sábado 1 de agosto. Después llegará el amistoso ante el Levante, el miércoles 5 a las 10.00 horas en el Mini Estadi, con acceso exclusivo para abonados y emisión en À Punt. La pretemporada se cerrará el sábado 8, a las 20.00 horas, frente al Galatasaray en el RAMS Park de Estambul.

Antes de afrontar esa intensa concentración en Italia, Eindhoven medirá esta tarde el crecimiento del nuevo Villarreal, la adaptación del equipo a las ideas de Iñigo Pérez y el estado de una plantilla que empieza a recuperar efectivos importantes.