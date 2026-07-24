El Villarreal negocia con el RB Leipzig por Péter Gulácsi para reforzar su portería

El Villarreal CF ha elegido a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27. El guardameta húngaro, de 36 años y con una dilatada trayectoria en el fútbol alemán y en la Champions League, es el futbolista señalado por la dirección deportiva amarilla para aportar experiencia y fiabilidad a una demarcación que está viviendo una profunda remodelación durante el mercado de verano.

Las conversaciones se encuentran muy avanzadas. Según ha informado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano a última hora de este jueves, y que ha podido corroborar Mediterráneo, el Submarino y Gulácsi tienen prácticamente acordadas las condiciones personales del contrato. El último paso consiste en que el club de la Plana Baixa y el RB Leipzig alcancen un entendimiento para el traspaso del portero, vinculado a la entidad alemana hasta el 30 de junio de 2027.

El Villarreal CF ha elegido a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27 / RB Leipzig

Una operación asequible

La negociación entre los clubs no debería presentar grandes dificultades. Gulácsi afronta el último año de su contrato y, después de once temporadas defendiendo la portería del Leipzig, todo apunta a que la entidad alemana facilitará su salida mediante una cantidad reducida e incluso rescindiéndole el contrato y dejándole salir.

El RB Leipzig pagó alrededor de tres millones de euros en 2015 para incorporarlo desde el Red Bull Salzburgo. Desde entonces, el internacional húngaro se ha convertido en una de las figuras más representativas de la historia reciente del conjunto germano, al que acompañó desde la Segunda División hasta consolidarse en la Bundesliga y disputar regularmente las competiciones europeas. De hecho, totaliza 362 partidos oficiales con el Leipzig.

El Villarreal CF ha elegido a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27 / RB Leipzig

El acuerdo podría quedar cerrado este viernes o durante el fin de semana, siempre que ambos clubes terminen de concretar las condiciones económicas. Su fichaje permitiría al Villarreal incorporar a un portero contrastado, acostumbrado a competir al máximo nivel y con experiencia suficiente para afrontar una temporada especialmente exigente.

Luiz Júnior, la apuesta del club

La llegada de Gulácsi no alteraría la apuesta estratégica del Villarreal por Luiz Júnior. El brasileño está llamado a ser el guardameta de referencia del nuevo proyecto encabezado por Iñigo Pérez y a defender la portería amarilla en la segunda participación consecutiva del Submarino en la Champions League.

Luiz Júnior portero del Villarreal, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El club, sin embargo, considera necesario rodearlo de un portero veterano que pueda ofrecer competencia, seguridad y experiencia en los grandes escenarios. El perfil de Gulácsi encaja plenamente en esa búsqueda: conoce la máxima competición continental, acumula una larga trayectoria en una de las ligas más potentes de Europa y podría asumir tanto un papel protagonista como el de respaldo del joven brasileño.

Diego Conde. / Villarreal CF

Diego Conde, en el Betis

La reestructuración comenzó con la salida de Diego Conde al Real Betis. El guardameta madrileño jugará cedido durante la temporada 2026/27 en el conjunto verdiblanco, que dispone de una opción de compra no obligatoria cifrada en seis millones de euros.

Su marcha dejó a Luiz Júnior y Arnau Tenas como únicos porteros de la primera plantilla, aunque el exguardameta del París Saint-Germain tampoco entra en los planes deportivos para el próximo curso.

Arnau Tenas. / GABRIEL UTIELBLANCO

El Villarreal busca destino para Arnau Tenas

La intención del Villarreal es encontrar una salida para Arnau Tenas, previsiblemente mediante una cesión que podría incluir una opción de compra. Su juventud, su experiencia internacional en categorías inferiores y su buen manejo del balón con los pies han despertado el interés de diferentes equipos.

Elche, Levante, Real Mallorca y Almería han preguntado por su situación durante las últimas semanas. El club amarillo estudiará las propuestas antes de decidir el destino del portero catalán, que necesita continuidad después de no consolidarse como titular durante su primera temporada en La Cerámica.

El movimiento de Tenas y el fichaje de Gulácsi completarían el nuevo mapa de la portería amarilla: Luiz Júnior como apuesta de presente y futuro, y el veterano húngaro como garantía competitiva para una campaña en la que el Villarreal volverá a medirse con los mejores equipos de Europa.