La crónica del primer amistoso del filial amarillo | El Villarreal B cae goleado en su estreno ante el Mestalla (0-3)

El Villarreal B fue sorprendido por un serio y valiente Valencia Mestalla en el campo 9 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El filial valencianista anotó el 0-1 al cuarto de hora por mediación del central Carlos Alós, a la salida de un córner. Tras el descanso Adrián Ochoa y Marcos Martínez ampliaron la renta para los muchachos de Óscar López. Los vila-realenses pudieron recortar la diferencia con el penalti errado por su delantero Albert García.

El primer once titular de la pretemporada 2026 presentó varias novedades, entre nuevos fichajes, chavales que promocionan del C y los que continúan de la pasada campaña. Álex Quevedo estuvo bajo los palos, con Jan Encuentra, Pedro Luque, Dani Rodríguez y Manfa Keita en la defensa; Valen Gómez, Dani Requena, Álvaro Alcaide y Seydou Llopis en el centro del campo, y delante Dani Cervera y Ayman Arguique.

En la segunda parte también participaron Rodri Rocafort (ps), Arnau Forés, Eneko Ortiz, Álex Palomares, Albert García, Nico Sánchez, Fofana, Kevlin y Manuel Ayitey. Al final hubo derrota por 0-3. La próxima cita para el Villarreal B será el próximo viernes, día 31, a contra el Chelsea B en las instalaciones de Oliva Nova, a las 11.00 horas.