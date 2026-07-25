La crónica | El Villarreal de Iñigo Pérez conjuga por primera vez el verbo ganar y se gusta ante el PSV (1-3)

El nuevo Villarreal de Íñigo Pérez conjugó por primera vez el verbo ganar con una excelente versión ante el PSV Eindhoven. El Submarino presionó mucho más arriba, generó un aluvión de ocasiones y jugó con una idea reconocible. Tras una hora sin encontrar el gol, Mikautadze abrió el fuego y los canteranos Cheick Thiam y Pau Cabanes cerraron el triunfo en el feudo del vigente campeón de la Eredivisie. 90 minutos para la ilusión.

Íñigo Pérez volvió a apostar por Alassane Diatta y Carlos Maciá en el centro del campo y los dos jóvenes volvieron a firmar un auténtico partidazo. También tuvo el premio de la titularidad Nizar, desequilibrante por la derecha

El PSV empezó mejor, obligó a intervenir pronto a Junior pero a partir del minuto 10 empezó el vendaval amarillo en ataque. En un dibujo 4-1-3-2 en la presión, Maciá actuaba como pivote y Diatta se soltaba para presionar más arriba. El Villarreal asfixiaba con una presión marca de la casa del modelo Iñigo y los Moleiro, Ayoze y Mikautadze disfrutaban en el verde.

Cheick, autor del 0-2. / VILLARREAL CF

Entre los minutos 10 y 24, los de Iñigo fueron una auténtica máquina de fabricar ocasiones ante un rival completamente desbordado. El primer gol de la nueva era se hacía de rogar. Mikautadze desperdició hasta tres mano a mano seguidos, algo difícil de creer en un delantero de su calidad. Maciá y Ayoze también tuvieron el tanto tras dos pérdidas garrafales del PSV, pero ambos optaron por la vaselina y enviaron el balón por encima del larguero.

Entre tanto fallo, el conjunto neerlandés terminó contagiándose y también perdonó en un contraataque. Todavía dispuso de una ocasión más Mikautadze, que ya se reía por no llorar. De cien partidos simulados, solo uno se habría marchado 0-0 al descanso. Y fue este.

Este fue el once inicial. / VILLARREAL CF

Más ocasiones... y por fin los goles

El Submarino regresó de la caseta con la misma mentalidad, aunque con protagonistas diferentes. Antes del minuto 50, Carlos Romero no encontró portería con la derecha y el guardameta local evitó el gol de Gerard Moreno tras un zurdazo de primeras. Poco después, Mikautadze volvió a toparse con Kovacs. No había manera pero tenía que ser el 9 y a la sexta fue la vencida. Cheick arrancó la moto en campo propio, combinó con Gerard Moreno y lanzó al espacio a Mikautadze. El georgiano dejó atrás a Yarek por velocidad, regateó al portero y marcó a placer. Lo celebró entonando el: "Por fin".

El gol es como el kétchup: cuesta que salga, pero cuando lo hace, llegan todos de golpe. Y así ocurrió. En el minuto 72, Thiam definió de maravilla tras una asistencia de Thiago. Sin embargo, el PSV reaccionó por medio de Mauro Júnio tras un error de Luiz Junior. Kovar devolvió el regalo poco después y Pau Cabanes aprovechó el fallo para marcar a placer cerrar un triunfo tan merecido como convincente.

Ficha técnica

PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández; Junior, Veerman; Man, Mijnans, Van Bommel; Pléa.. También jugaron: Bouhamdi.

Villarreal: Luis Junior; Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Cardona; El Jmili, Alassane, Carlos Maciá, Moleiro; Mikautadze y Ayoze. También jugaron: Carlos Romero, Gerard Moreno, Logan Costa, Thiam, Thiago Fernández, Bonafé, Pau Cabanes,

Goles: 0-1. Min. 66: Mikautadze. 0-2. Min. 72: Thiam. 1-2. Min. 75: Mauro Júnior. 1-3. Min. 76: Pau Cabanes.

Árbitro: Blank, Países Bajos. Amonesto a Sergi Cardona (10'), Alassane (36') y Mouriño (42')

Estadio: Philip Stadium.