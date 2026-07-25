Oficial | Sigue el movimiento en la portería del Villarreal: ¡Arnau Tenas, cedido al Mallorca... y Gulácsi no juega con el Leizpig!

Si el mercado del Villarreal CF estaba transcurriendo con suma calma, la portería ha sido la encargada de agitar el avispero durante la última semana. Tras la salida de Diego Conde al Betis el pasado lunes, este sábado ha sido Arnau Tenas (Vic, 30 de mayo de 2001), el que ha puesto rumbo al Mallorca para defender la portería del conjunto balear en Segunda División. El portero balear llega en calidad de cedido hasta final de temporada y deja el Submarino tras una temporada. Hay que recordar que llegó el pasado verano procedente del PSG por 2.5 millones y todavía le restan tres años de contrato con el Submarino.

Muriqi aprovechó un error de Arnau Tenas para empatar el partido / Agencia EFE

Curiosamente, Arnau Tenas se marcha a un equipo al que maniató en las últimas jornadas en Son Moix (1-1). El guardameta pasó de villano a héroe para los groguets, fallando claramente en el gol del Muriqi ya que se le escapó una pelota franca, pero se resarció en la segunda parte realizando paradas casillescas que dejaron atónitos a la afición local.

Sus números en el Villarreal

Arnau Tenas disputó 15 encuentros oficiales durante su primera temporada en el Villarreal, con 10 apariciones en LaLiga, tres en la Champions League y dos en la Copa del Rey, antes de salir cedido al Mallorca en busca de mayor protagonismo. Fue titular en el único encuentro que el Villarreal logró puntuar en la máxima competición europea, en la segunda jornada contra la Juventus (2-2). Sin embargo, siempre estuvo a la sombra de Luiz Junior, que tuvo una mayor confianza del cuerpo técnico y fue una apuesta importante de club hace dos temporadas.

Así queda la portería del Villarreal

De tener tres porteros de primer equipo durante toda la pasada temporada a solo tener uno en estos momentos, el brasileño Luiz Junior. En ese sentido, el club está trabajando para firmar a un guardameta para terminar de cerrar una posición determinante. El principal nombre, como ha informado Mediterráneo durante estos días, es Peter Gulasci, con el que hay acuerdo, pero falta el acuerdo con el Leizpig, ya que al veterano meta de 36 años le resta un año de contrato con el conjunto germano.

En el amistoso de este sábado entre el Leizpig y el Ingolstadt no tuvo ningún minuto aunque sí estuvo en la convocatoria. Un perfil que encaja por su experiencia en Champions y también porque puede ejercer de mucha ayuda para Luiz Junior.