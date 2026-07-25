El Villarreal busca portero ante la salida de Tenas y la falta de acuerdo, por ahora, con el Leipzig por Gulácsi

La posición de portero se está convirtiendo en el principal agitador del mercado de verano en cuanto al Villarreal CF se trata. En un mercado estival en el que apenas se contemplan inversiones fuertes, salvo el caso de que saliera traspasado Pape Gueye (cuesta 40 millones de euros), la dirección deportiva de la entidad está reestructurando el marco.

Antes del inicio de la pretemporada, Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Submarino, contaba con tres porteros de primer nivel: Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde. Pero cuando comenzaron los entrenamientos, desde el club ya se le comunicó a los dos cancerberos españoles que no entraban en los planes deportivos groguets.

Por tanto, la idea que sigue sosteniendo la parcela deportiva es seguir apostando por Luiz Júnior como principal referente en el arco, junto al fichaje de un cancerbedo de experiencia para que exija al brasileño y tenga nivel Champions.

El meta Arnau Tenas se irá cedido al Mallorca. / Gabriel Utiel

Tras Conde saldrá Tenas

El primer movimiento se produjo a primeros de semana con la oficialidad de la cesión por una temporada, con opción de compra no obligatoria de 6 millones de euros, de Diego Conde al Real Betis.

Tras ello, la siguiente salida que debía frutificar era la de Arnau Tenas. El meta catalán lleva un par de semanas sopesando las alternativas de clubs que tenía sobre la mesa: Elche, Levante, Real Mallorca y Almería. Y finalmente parece que el club balear le convence más.

Las lágrimas del guardameta Arnau Tenas en el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

No viajó a Eindhoven

El cancerbero barcelonés ya no viajó este viernes hasta Países Bajos en el desplazamiento del Submarino a Eindhoven vía Maastrich, con salida desde el Aeropuerto de València.

El Villarreal y el club balear, con el que existe una gran relación, tienen un principio de acuerdo para la cesión con opción de compra, la cual sería obligatoria en caso de ascenso a Primera División.

La nómina del portero la sufragarán entre ambos clubs, un Real Mallorca que le ha ofrecido un proyecto ambicioso y más garantías de tener continuidad que el resto de sus pretendientes.

Todo hace indicar que en las próximas horas o días se dará oficialidad a una operación que servirá para sacar de la plantilla al segundo de los dos guardametas que no entraban en los planes de club.

El Villarreal CF ha elegido a Péter Gulácsi para completar su portería de cara a la temporada 2026/27 / RB Leipzig

¿Gulácsi? Por ahora en espera

Con todo ello, el Villarreal busca en el mercado un portero de experiencia en la Champions League, un meta de garantías para competir con Luiz Júnior y exigirle, teniendo en cuenta que, sobre el papel, el titular será el brasileño, la gran apuesta del club.

El Submarino negocia con el RB Leipzig alemán por el internacional húngaro Péter Gulácsi, de 36 años y con enorme experiencia en la Bundesliga y en la Champions.

El meta y el club lo tienen todo acordado, pero, por ahora, no hay acuerdo con la entidad germana, que quiere una compensación económica. Gulácsi rebajará su caché para recalar en Miralcamp, pero quiere percibir la totalidad del año de contrato, parte de la cual tendría que sufragarla el Leipzig.

Mientras se soluciona o no la negoaciación, el conjunto amarillo tiene en cartera otras opciones que también está estudiando para reforzar la portería de cara a una campaña con tres duras competiciones.