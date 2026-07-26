Gerard Moreno, mucho más que un capitán en el Villarreal
El capitán, símbolo del Submarino, comparte una jornada de fútbol y valores con el equipo EDI del club, demostrando su implicación más allá del terreno de juego
El máximo goleador de la historia del club afrontará su undécima temporada en el primer equipo mientras continúa demostrando, dentro y fuera del campo, su compromiso con el club y la sociedad castellonense
Gerard Moreno es mucho más que el futbolista que porta el brazalete del Villarreal CF. Es un referente deportivo, una figura respetada dentro del vestuario y uno de los jugadores que mejor representa los valores de una entidad a la que lleva vinculado buena parte de su carrera. El delantero barcelonés afrontará en la temporada 2026/27 su undécima campaña en el primer equipo del Submarino, consolidado como uno de los grandes símbolos de la historia amarilla.
Su relación con el Villarreal comenzó mucho antes de alcanzar la élite. Gerard llegó en 2010 para incorporarse a la Cantera Grogueta, todavía en edad juvenil, y fue completando etapas hasta abrirse camino en el fútbol profesional. Tras adquirir experiencia lejos de Vila-real, primero en el Mallorca y posteriormente en el Espanyol, regresó en 2018 para convertirse definitivamente en uno de los pilares del club.
Una leyenda de récord
Los números explican una parte de su importancia. Gerard Moreno es el máximo goleador histórico del Villarreal CF, con 130 tantos y 49 asistencias en 321 partidos oficiales. Un registro que refleja su capacidad para decidir encuentros, pero también su influencia en el juego colectivo durante más de una década.
El capitán amarillo ocupa, además, la séptima posición entre los futbolistas con más partidos disputados en la historia del club. Está a solo seis encuentros de Cani, que acumuló 327, y a nueve de Santi Cazorla, que alcanzó los 330. Si las lesiones le respetan, todo apunta a que Gerard superará a ambos durante el curso 2026/27 y se situará entre los cinco jugadores con más apariciones con la camiseta grogueta.
Su trayectoria también quedó marcada para siempre por la conquista de la Europa League 2020/21. Gerard fue uno de los grandes protagonistas del mayor éxito deportivo del Villarreal. Marcó el gol amarillo en la final ante el Manchester United y posteriormente convirtió su lanzamiento en la histórica tanda de penaltis de Gdansk.
Aquel título elevó al delantero a la categoría de leyenda, aunque su peso en el club no puede medirse únicamente en goles, asistencias o trofeos. Gerard ha asumido con naturalidad su condición de capitán y referente, consciente de la responsabilidad que supone representar al Villarreal tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Una visita inolvidable al equipo EDI
El fútbol, en ocasiones, regala momentos que van mucho más allá de la competición. Antes de que sus integrantes se marcharan de vacaciones, el equipo EDI del Villarreal, la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual, vivió uno de ellos. Gerard Moreno acudió a uno de sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para compartir una jornada muy especial.
El delantero no se limitó a presenciar la sesión desde la banda. Se calzó las botas, saltó al césped y participó como uno más en los diferentes ejercicios. El entrenador del equipo, Toni Jiménez, explicó que Gerard «se ha integrado a la perfección». Los jugadores realizaron una rueda de pases, ejercicios de tiro y un pequeño partido en el que el capitán actuó como comodín.
Ha sido uno de los mejores jugadores que he visto y es un orgullo jugar y conocerlo a él
La sorpresa desató la ilusión de los integrantes del EDI. Eric Villegas reconoció que conocer al delantero era uno de sus grandes sueños: «Ha sido uno de los mejores jugadores que he visto y es un orgullo jugar y conocerlo a él». Nerea Gil aseguró que compartir el campo con el atacante había sido «como un sueño», mientras que Miguel Ángel Archela destacó las emociones y enseñanzas que le dejó la experiencia.
Un regalo lleno de valores
Como muestra de cariño y agradecimiento, los jugadores entregaron a Gerard una camiseta del equipo EDI. El delantero recibió el obsequio con la misma cercanía con la que había compartido el entrenamiento, las conversaciones y las fotografías con todos ellos.
Gestos como este explican por qué Gerard Moreno representa mucho más que goles para el Villarreal. Su implicación con el club, su vínculo con Vila-real y su cercanía con diferentes iniciativas sociales le han convertido en un capitán reconocido y querido. Una figura que conecta el césped con la grada y el primer equipo con el resto de la estructura amarilla.
A las puertas de una temporada en la que puede seguir escalando posiciones entre los jugadores con más partidos de la historia del Villarreal, Gerard continúa construyendo un legado que trasciende las estadísticas. Es goleador, campeón, canterano, referente y capitán. Pero, sobre todo, es uno de los grandes representantes de la identidad del Submarino.
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